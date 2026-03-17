어비스디아, 첫 업데이트…SSR 근거리 탱커 ‘라라티나’ 공개

엔에이치엔(NHN)은 링게임즈가 개발하고 자사가 서비스하는 수집형 RPG ‘어비스디아(Abyssdia)’가 첫 업데이트를 진행했다고 17일 밝혔다.

이번 업데이트의 핵심은 신규 SSR 캐릭터 ‘라라티나’의 출시다. 라라티나는 바란트 제국의 선봉장이자 베라니아 왕국령에서 특수 임무를 수행하고 있는 천재 마도 공학자다. 근거리 탱커로, 마도공학 도구를 활용한 독특한 전투 방식이 특징이다.

오는 4월6일까지 라라티나 출시를 기념해 출현 확률이 상승하는 픽업 계약을 만나볼 수 있으며, 라라티나 전용 SSR 아티팩트 브라우니도 픽업 라인업에 포함되어 이용자들의 성장을 돕는다.

신규 캐릭터의 서사를 즐길 수 있는 시즌 이벤트 ‘납치 감금 집안일?!’도 오는 31일까지 열린다. 이용자는 이벤트 스토리를 감상할 수 있으며, 게임 플레이를 통해 전용 아이템인 라라티나의 나사를 획득할 수 있다. 획득한 ‘라라티나의 나사’는 교환소에서 성장에 필요한 다양한 보상으로 바꿀 수 있다.

오는 23일부터는 시즌제 보스 레이드 콘텐츠인 ‘어비스 인베이더’의 신규 시즌이 시작된다. 이번 시즌 보스로는 블레이드 팬서가 등장하며, 이용자는 복수의 파티를 전략적으로 편성해 교체하며 대전하게 된다. 보스 고유의 기믹을 파훼해 높은 누적 데미지를 기록하면, 순위에 따라 차등화된 랭킹 보상이 지급된다.

이용자 편의성을 높이기 위한 시스템 개선도 대폭 이루어졌다. 캐릭터와 아이템 정보를 한눈에 확인하는 도감 기능을 신설했으며, 장비 제작, 선택권 및 상자 아이템 사용, 전투 중 카메라 조작, 로비 UI, 친밀도 시스템 등과 관련된 게임 내 전반적인 편의 기능을 강화했다

정중재 NHN 게임사업실장은 “출시 이후 많은 이용자분들이 보내주신 성원에 감사드리며 ‘라라티나’를 시작으로 다채로운 신규 콘텐츠를 선보일 계획”이라며 “이용자분들의 목소리에 귀 기울여, 체감할 수 있는 게임 환경 개선을 지속해 나가겠다”고 말했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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