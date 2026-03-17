미국vs베네수엘라, 끝장 승부 본다… MBC, 18일 ‘WBC 결승’ 생중계

MBC가 하루 앞으로 다가온 2026 월드 베이스볼 클래식(WBC) 결승전을 생중계한다.

MBC 측은 오는 18일 오전 8시 50분부터 미국 마이애미에서 열리는 미국과 베네수엘라의 결승전을 생중계한다고 밝혔다. 중계는 정민철, 손건영 해설위원과 김나진 캐스터가 호흡을 맞춘다.

이번 2026 WBC는 대한민국 대표팀이 17년 만에 8강 진출에 성공하며 한국 야구의 미래에 뜨거운 희망과 감동을 안겨준 대회로 기록되었다. 한국 야구의 부활과 함께 대회 열기가 최고조에 달한 가운데, 강력한 우승 후보였던 일본과 도미니카 공화국이 차례로 고배를 마시는 이변이 속출하며 결승 대진에 대한 관심은 더욱 뜨거워졌다.

결승 무대에서 맞붙는 팀은 명실상부한 '야구 종가' 미국과 이번 대회 무서운 기세로 결승까지 진격한 베네수엘라다. 특히 베네수엘라는 4강에서 돌풍의 팀 이탈리아를 상대로 짜릿한 역전승을 거두며 팀 사기가 최고조에 달해 있다. 탄탄한 전력을 바탕으로 사상 첫 결승 진출이라는 역사를 쓴 베네수엘라가 WBC 우승 탈환을 위해 만반의 준비를 마친 미국을 상대로 어떤 드라마를 써 내려갈지가 이번 경기의 최대 관전 포인트다.

'스포츠 중계의 명가' MBC는 이번 결승전을 위해 가장 신뢰받는 중계진을 구축했다. 날카롭고 냉철한 분석의 정민철 해설위원과 메이저리그 전문가 손건영 해설위원이 깊이 있는 해설을 제공하며, 여기에 스포츠 빅이벤트에서는 빼놓을 수 없는 ‘믿고 보는’ 김나진 캐스터가 결승전의 박진감을 안방까지 생생하게 전달할 예정이다.

대한민국의 8강 진출로 시작해 세계 최강팀들의 진검승부로 막을 내릴 2026 WBC. 과연 베네수엘라가 첫 우승의 기적을 만들지, 혹은 미국이 왕좌의 자리를 되찾을 수 있을지, 전 세계의 이목이 쏠리고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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