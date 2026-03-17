에바 포피엘, 바디프로필 5번 찍은 진짜 이유…“엄마도 아름다울 수 있다”

사진 = 에바 포피엘 SNS 계정

방송인 에바 포피엘이 꾸준히 바디 프로필을 찍는 이유를 밝혔다. 영국 출신 방송인 에바 포피엘이 자기 관리에 힘쓰는 이유를 밝혔다.

17일 방송된 MBC FM4U ‘정오의 희망곡 김신영입니다’ 에는 방송인 이다도시와 에바 포피엘이 게스트로 출연했다.

이날 에바 포피엘은 바디 프로필 촬영에 대한 이야기를 전했다. 한 청취자가 “‘골때녀’ 출연할 때 반가운 마음에 팔로우했는데 바디프로필 사진에 깜짝 놀랐다”라고 하자, 그는 “2019년에 시작해서 다섯 번 찍었다” 고 밝혔다.

이어 “재밌어서 프로젝트로 만들어야겠다 해서 10번을 목표로 하고 있다”며 “아들 둘을 키우고 있기 때문에 체력이 좋아야 해서 시작한 것도 있다” 고 설명했다. 또한 “엄마로서 자존감이 낮아질 수 있어서 자신감을 가지고 ‘엄마도 아름다울 수 있다’는 보여주고 싶기도 했다”고 덧붙였다.

사진 = 에바 포피엘 SNS 계정

그는 “운동을 좋아한다. 잘하지는 않고 즐긴다”고 말하며 건강한 자기관리 비결을 전했다. 실제로 그의 SNS에는 꾸준한 운동과 철저한 관리로 유지한 건강미 넘치는 모습이 담겨 있어 눈길을 끈다. 두 아이의 엄마라는 사실이 믿기지 않을 만큼 다양한 스타일을 소화하며 탄탄한 몸매를 자랑하고 있다.

한편 에바 포피엘은 영국인 아버지와 일본인 어머니 사이에서 태어나 2006년 예능 프로그램 ‘미녀들의 수다’를 통해 대중에 이름을 알렸다. 이후 2010년 1세 한국인 남성과 결혼해 가정을 꾸렸으며, 두 아들을 출산했다. 최근에는 대한민국 국적을 취득하며 정식 한국인으로서 새로운 삶을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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