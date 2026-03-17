베돈크 ‘애프터 크라이’ 컴백, ‘눈물 3부작’ 쓴다

그룹 Baby DONT Cry(베이비돈크라이)가 탄탄한 스토리텔링이 엿보이는 서사를 예고했다.

Baby DONT Cry(이현·쿠미·미아·베니)는 16일 오후 공식 SNS 채널에 첫 번째 미니앨범 ‘AFTER CRY(애프터 크라이)’의 트레일러를 공개했다.

공개된 영상 속 Baby DONT Cry는 서로 다른 공간에서 4인 4색 개성을 뽐내며 시선을 사로잡는다. 신비로우면서도 화려한 멤버들의 비주얼이 감각적인 무드를 배가하며 컴백 기대감을 증폭시키고 있다.

특히 ‘넌 내게서 뭐가 보여?’, ‘우린 무엇이든 될 수 있어’ 등 흥미를 자극하는 내레이션 외에 2026년의 첫 컴백을 알리는 오프닝 트레일러와 비교해 더욱 시각적, 스토리적으로도 풍성한 영상을 담아 앞으로 펼쳐질 무궁무진한 Baby DONT Cry 서사의 확장을 예고했다.

미니 1집 ‘AFTER CRY’는 눈물 3부작 프로젝트의 첫 번째 장을 장식하는 앨범으로, 눈물 이후가 아닌 그 눈물에 닿기까지의 시간을 담아냈다. Baby DONT Cry는 새롭게 선보일 서사의 서막을 열며 K팝 팬들에게 독보적인 아이덴티티를 각인시킬 계획이다.

본격적인 컴백에 앞서 Baby DONT Cry는 선공개곡 ‘Shapeshifter(셰이프시프터)’로 각종 음악방송 무대에 올라 다채로운 매력을 발산하며 기대감을 높였다. 완성도 높은 퍼포먼스를 통해 한층 더 성장한 역량을 입증한 만큼, 이들이 이번 컴백으로 어떤 활약을 펼칠지 이목이 집중된다.

한편, Baby DONT Cry의 첫 미니앨범 ‘AFTER CRY’는 24일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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