동탄시티병원, 화성특례시 빙상경기연맹 선수단 유니폼 후원

강동경희대학교병원 교육협력 동탄시티병원은 화성특례시 빙상경기연맹 선수단의 도전을 응원하기 위해 빙상 유니폼을 공식 후원했다고 밝혔다.

이번 후원은 국가대표 선발전에 출전하는 선수들을 응원하고, 선수들이 경기에 더욱 집중할 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

화성특례시 빙상경기연맹 선수단에는 2026 밀라노 동계올림픽 여자 계주 금메달리스트 노도희 선수와 남자 계주 은메달리스트 신동민 선수를 비롯해 김혜빈, 김지유, 김은서, 장연재, 서이라, 장성우, 김태성, 심준철, 박건녕 선수 등이 소속돼 있다. 이들은 이번 국가대표 선발전을 통해 다시 한 번 태극마크에 도전할 예정이다.

동탄시티병원 관계자는 “올림픽 메달리스트를 비롯한 화성특례시 빙상경기연맹 선수단이 국가대표 선발전에서 좋은 기량을 펼치길 바라는 마음으로 이번 유니폼 후원을 진행했다”며 “앞으로도 지역에서 성장하는 선수들의 도전과 성장을 응원하는 활동을 이어가겠다”고 말했다.

한편, 강동경희대학교병원 교육협력 동탄시티병원은 지역사회와 함께하는 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역 체육 발전과 건강한 스포츠 문화 확산을 지원하고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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