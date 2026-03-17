문지인♥김기리, 결혼 3년 만에 전한 기쁜 소식…“드디어 부모 된다”

사진 = 문지인 SNS 계정

배우 문지인과 개그맨 김기리 부부가 결혼 3년 만에 부모가 되는 기쁜 소식을 알렸다.

문지인은 17일 자신의 SNS를 통해 임신 사실을 직접 알리며 예비 부모가 된 소감을 전했다. 그는 초음파 사진을 공개하며 “결혼 소식을 알려 드린 지 얼마 안 된 것 같은데 벌써 결혼 3년 차가 되어 이젠 저희가 엄마 아빠가 된다. 둘이 아닌 셋이 됐다” 고 밝혔다.

특히 이번 임신이 과거 아픔을 딛고 찾아온 소식임을 고백해 더욱 뭉클함을 자아냈다. 문지인은 “다가오는 8월에 만나게 될 생명이와는 결혼하고 얼마 안 돼 잠시 만났다가 이별했었다. 그 이후 저한테는 조금 긴 기다림의 시간이었다”고 조심스럽게 털어놨다. 이어 “계속된 실패에 혼란에 빠져 있을 그때, 너무 감사하게도 생명이가 스스로 다시 찾아와 주었다”고 밝히며 깊은 애정을 드러냈다.

또한 그는 “지금 생각해 보면 그 힘들었던 과정은 생명이를 다시 만나는 소중한 여정이었던 것 같다. 그 시간이 없었으면 덜 힘들었을지는 몰라도 이렇게 간절하고 애틋한 마음으로 만나진 못했을 것 같다”고 덧붙였다.

문지인은 “이제 새롭게 시작될 셋으로의 출발, 잘 준비해 보려 한다. 무엇보다 최선을 다해 올바른 부모가 되어 건강한 가정, 잘 만들어가겠다”고 다짐했다. 아울러 “지금 이 순간도 간절히 기다리시는 모든 가정 가운데 하루빨리 소중한 생명을 만나게 해주길 함께 꼭 기도드리겠다”며 따뜻한 응원의 메시지도 전했다.

한편, 두 사람은 2024년 5월 결혼했으며, 문지인은 2009년 SBS 공채 탤런트로 데뷔 후 다양한 작품에서 활약해왔고, 김기리는 개그맨을 넘어 배우로 활동 영역을 넓히며 꾸준히 작품 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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