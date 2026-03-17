이장우, 순댓국집 4000만원 미정산 논란 해명…“이미 전액지급, 거래처가 안 준것”

배우 이장우. 사진=뉴시스

배우 이장우가 운영하고 있는 순댓국집이 납품 대금을 정산하지 않았다는 의혹이 제기됐다. 이장우 측은 “납품 대금 전액은 계약상 거래처에 이미 지급했다”며 직접적인 계약 관계가 없다고 해명했다.

17일 한 매체는 충남 천안에서 축산물 유통업체를 운영하는 A씨가 이장우의 순댓국 브랜드 호석촌에 돼지머리, 내장 등 부속물을 납품했으나 대금을 제때 받지 못했다고 주장했다고 보도했다.

2023년 11월부터 시작된 거래는 초기에만 해도 결제 대금이 정상적으로 입금됐지만 점차 지연되기 시작했다. 미수금 규모는 한때 6400만 원까지 불어났으며 현재도 약 4000만원 이상의 대금이 8개월째 밀려 있는 것으로 알려졌다. A씨는 “연예인이라는 점을 믿고 기다렸으나 1년 넘게 해결되지 않고 있다”고 호소했다.

이장우는 그간 각종 예능과 유튜브 채널에 출연해 고기를 직접 삶는다고 밝혀왔다. 그러나 해당 식당을 소유한 법인 무진 측은 이장우와의 연관성에 선을 그었다. 법인 관계자는 “해당 식당은 이장우의 친구 B씨가 대표로 운영했던 곳”이라며 “이장우는 공동대표가 아니며 오픈 초기에만 도움을 줬을 뿐 현재는 경영에 관여하지 않고 있다”고 해당 매체에 해명했다. 미수금 사태는 전 운영진의 관리 소홀에서 비롯된 것이라는 취지의 입장을 밝혔다.

이장우 소속사 후너스엔터테인먼트는 이날 오후 “이장우는 호석촌 주주와 운영에 참여하고 있다”며 “호석촌은 납품 대금 전액을 계약상 거래처인 무진에 이미 지급했고, 이후 무진이 A업체에 대금을 지급하지 못하면서 문제가 발생한 것”이라고 입장을 밝혔다. 소속사는 호석촌이 무진에 대금을 지급한 이체내역을 공개하기도 했다.

이어 “A업체와 호석촌 또는 이장우 배우 간에는 직접적인 계약관계가 없으며 이장우가 대금을 지급하지 않은 것처럼 보도된 내용은 사실이 아니다”라며 “일부 보도에서 언급된 ‘무진이 호석촌의 주인이었다’는 내용 역시 사실과 다르며 무진은 호석촌의 지분을 보유한 적이 없다. 이장우는 무진과도 아무런 관련이 없다”고 반박했다.

다만 “이러한 거래 구조 속에서 중간업체의 이행 여부를 충분히 살피지 못한 점에 대해서는 도의적 책임을 느끼고 있다”고 덧붙였다.

또한 납품업체 측이 SNS를 통해 연락을 시도했다는 것에 대해서는 “이장우 계정에는 하루에도 수십 건 이상의 메시지가 수신되고 있으며 팔로우하지 않은 계정의 메시지는 별도의 ‘메시지 요청’함으로 분류돼 즉시 확인이 어려운 구조다. 이에 따라 해당 메시지를 적시에 확인하지 못한 것은 사실이나 이를 고의적으로 회피하거나 무시한 것은 아님을 분명히 말씀드린다”고 말했다.



끝으로 “사실과 다른 내용으로 오해가 발생한 점에 대해 유감을 표하며 사안이 원만히 해결될 수 있도록 필요한 협조를 다하겠다”고 밝혔다.



지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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