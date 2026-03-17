가수 달지형, 현대인의 외로움 담은 감성 발라드 신곡 '썸데이(Someday)' 발매

달보이스 컴퍼니 소속 가수 달지형(본명 문지형)이 신곡 ‘썸데이(Someday)’를 최근 발표하며 기대감을 높이고 있다.

달지형은 지난 2022년 7월 싱글 앨범 ‘사랑만 하자’로 데뷔했다. 자신만의 따뜻한 음색과 섬세한 감정 표현으로 음악 활동을 이어오고 있는 신예 가수다. 이번에 선보이는 신곡은 프로듀서 김도형과 달지형이 의기투합해 완성한 발라드 곡으로 담백한 사운드 위에 깊은 감정을 담아냈다.

신곡은 시린 계절 속에서 누구에게도 마음을 털어놓지 못한 채 살아가는 현대인의 답답함, 외로움을 주제로 한다. 겉으로는 웃음을 지으며 살아가지만 마음 깊은 곳에는 외로움과 쓸쓸함을 안고 살아가는 현대인의 감정을 담담하게 풀어내며 공감, 위로의 메시지를 전한다.

특히 이번 곡은 화려한 편곡이나 강한 사운드보다는 감정 전달에 집중했다. 절제된 음악 구성과 달지형의 달콤하면서도 따뜻한 목소리가 어우러지며 듣는 이들에게 잔잔한 울림을 전한다.

프로듀서 김도형은 “이번 곡은 화려한 음악적 편곡이나 사운드보다 마음을 온전히 전달하고 싶다는 의도로 담백하게 완성했다”며 “삶 속에서 외롭고 지친 마음을 조금이나마 어루만져 줄 수 있기를 바라는 마음으로 조심스럽게 썸데이를 선보이게 됐다”고 전했다.

한편, 달지형의 신곡은 멜론, 벅스, 지니, 유튜브뮤직 등 주요 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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