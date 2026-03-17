우기, 등 라인까지 드러낸 과감 드레스…“이게 바로 반전 매력”

사진 = 우기 SNS 계정

그룹 아이들 멤버 우기가 압도적인 비주얼로 글로벌 팬들의 이목을 집중시켰다.

우기는 16일 자신의 SNS에 별다른 설명 없이 여러 장의 사진을 게재했다.

사진 = 우기 SNS 계정

사진 = 우기 SNS 계정

공개된 사진 속 우기는 눈부신 골드 드레스를 입고 오브제에 몸을 기댄 채 다양한 포즈를 선보이며 강렬한 존재감을 드러냈다. 반짝이는 시퀸 디테일과 화려한 주얼리가 어우러진 스타일링 속에서도, 또렷한 이목구비와 독보적인 아우라가 돋보이며 시선을 집중시킨다.

사진 = 우기 SNS 계정

특히 등을 과감하게 드러낸 백리스 디자인은 군더더기 없는 매끈한 라인을 강조하며 한층 성숙해진 분위기를 완성했다. 기존의 발랄하고 사랑스러운 이미지와는 또 다른, 세련되고 도회적인 매력을 자연스럽게 드러낸 점이 인상적이다.

한편 우기가 속한 아이들은 13일(현지시간) 방송된 미국 NBC ‘켈리 클락슨 쇼(The Kelly Clarkson Show)’에 출연해 디지털 싱글 ‘Mono (Feat. skaiwater)’ 무대를 선보이며 글로벌 활동을 이어가고 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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