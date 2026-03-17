서머너즈 워X반지의 제왕, 컬래버 이벤트…보물 상자 열쇠 지급

컴투스는 ‘서머너즈 워: 천공의 아레나’에서 반지의 제왕 컬래버레이션 콘텐츠를 더욱 재미있게 즐길 수 있도록 ‘비밀의 보물 상자 이벤트’를 실시한다고 17일 밝혔다.

서머너즈 워는 다채로운 스킬과 속성의 몬스터를 수집·육성하며 극대화된 전략 전투의 재미를 즐길 수 있는 모바일 RPG로, 2014년 출시 이후 동서양에서 고르게 사랑받으며 전 세계 장기 흥행을 이어가고 있다.

또한 다양한 글로벌 IP와의 협업을 통해 서머너즈 워의 세계와 콘텐츠 저변을 넓히고 다양한 즐길 거리를 선보이고 있다. 최근 진행 중인 반지의 제왕 컬래버레이션 역시 작품의 상징적인 캐릭터와 분위기를 게임 안에 녹여낸 콘텐츠로 관심을 모았으며, 전용 콘텐츠와 이벤트를 순차적으로 선보이고 있다.

이번 이벤트는 오는 31일까지 진행되며, 게임 플레이를 통해 미션을 완수하는 방식으로 참여 가능하다. 아메리아의 행운을 사용하거나 아레나, 점령전, 월드 길드전 등 PVP 콘텐츠를 플레이하면 이벤트 페이지에서 탐험 포인트를 지급하며, 일정 포인트를 모으면 데일리 미션을 달성할 수 있다.

매일 포인트 미션을 달성할 때마다 에너지, 마나석과 함께 보물 상자용 열쇠 2개가 제공된다. 획득한 열쇠로 보물 상자를 열면 전설의 전속성 소환서, 빛과 어둠의 소환서, 전설의 소환서 등 다양한 선물을 획득할 수 있다.

준비된 보물 상자를 모두 개봉한 이후에는 잔여 열쇠를 신비의 소환서 및 마나석으로 교환해 보너스 보상까지 추가로 받을 수 있다.

이 밖에도 신규 차원 인페라스 공략 이벤트를 오는 4월12일까지 서머너즈 워 공식 카페에서 진행한다. 인페라스를 플레이하고 나만의 공략법을 이벤트 게시판에 업로드하는 방식으로 참여할 수 있다. 모든 참여자에게 신비의 소환서 2장과 에너지, 마나석을 지급하고, 추첨을 통해 선정된 총 25명에게는 아르타미엘 게이밍 마우스, 신비의 소환서, 크리스탈, 에너지 등 추가 경품도 선물한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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