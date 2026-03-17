‘3년째 맞손’ KBO-메디힐, 퓨처스리그 타이틀 스폰서십 체결

사진=KBO 제공

한국야구위원회(KBO)와 엘앤피코스메틱의 대표 브랜드 메디힐의 동행이 계속된다.

KBO는 17일 “메디힐과 KBO 퓨처스리그(2군) 타이틀 스폰서십 계약을 체결하고, 퓨처스리그 공식 명칭을 ‘2026 메디힐 KBO 퓨처스리그’로 확정했다”고 밝혔다.

이번 스폰서십 체결과 함께 메디힐 브랜드가 포함된 퓨처스리그 공식 엠블럼도 공개했다. 해당 엠블럼은 다양한 온·오프라인 채널을 통해 선보일 예정이다.

메디힐은 2024년부터 KBO 퓨처스리그의 타이틀 스폰서로서 퓨처스리그를 꾸준히 지원 중이다. 퓨처스리그에서 활약하는 저연차 선수들을 격려하고 유망주들의 성장을 응원하기 위해 마련된 ‘월간 메디힐 퓨처스 루키상’은 올해도 지속할 예정이다.

2024년 처음 도입된 ‘월간 메디힐 퓨처스 루키상’은 퓨처스리그에서 규정 이닝 또는 규정 타석을 충족한 입단 3년 차 이하 선수 가운데 퓨처스리그 WAR(대체 선수 대비 승리 기여도)을 기준으로 매월 최우수 투수와 타자를 선정하는 프로그램이다. 수상 선수에게는 상금 50만원과 50만원 상당의 메디힐 코스메틱 제품이 수여된다.

메디힐 권오섭 회장은 “국내 최고의 프로 스포츠로 자리매김하여 국민들에게 즐거움을 선사하는 KBO와 함께 할 수 있게 돼서 감사하게 생각한다”며 “이번 퓨처스리그 후원을 통해 한국 프로야구의 현재뿐만 아니라 미래를 함께하는 파트너로서 야구팬들에게 보다 친숙한 브랜드로 자리 잡길 기대한다”는 소감을 밝혔다.

한편, 2026 메디힐 KBO 퓨처스리그는 신설 구단 울산 웨일즈를 포함해 총 12개 팀이 참가한다. 개막전은 오는 20일 이천(두산-LG), 서산(고양-한화), 문경(SSG-상무), 익산(삼성-KT), 마산(KIA-NC), 울산(롯데-울산) 총 6개 구장에서 개최된다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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