이세희, 긍정 매력 통했다…전속모델 발탁 등 패션계 활약

배우 이세희가 골프웨어 전문 브랜드의 새로운 얼굴이 됐다.

BTR(비티알)은 17일 드라마, 예능, 패션 등 다방면에서 종횡무진 활약을 이어가고 있는 이세희를 전속모델로 발탁했다고 밝혔다.

이와 함께 비티알은 이세희와 함께한 2026 봄·여름(SS) 시즌 화보를 공개했다. 이세희는 편안한 분위기 속 여유로운 포즈로 브랜드가 추구하는 지적이고 세련된 스타일을 완성했다.

특히, 이세희는 다채로운 컬러의 골프웨어를 감각적으로 소화하며 스포티하면서도 우아한 분위기를 동시에 드러내 눈길을 끌었다.

비티알 관계자는 "이세희의 밝고 긍정적인 매력이 트렌디한 브랜드에 친근하고 젊은 감성을 더할 것으로 기대된다"며 "이세희와의 시너지로 브랜드의 핵심 메시지를 온전히 전달할 수 있도록 노력하겠다"고 전했다.

이세희는 2026SS 컬렉션 공개를 시작으로 앞으로 비티알과 활발한 활동을 이어갈 예정이다.

이세희는 최근 드라마, 예능, 패션계를 모두 섭렵하며 전방위적 인기몰이 중이다. 이세희는 현재 매주 화요일 저녁 8시 50분 방송되는 JTBC 예능 프로그램 '혼자는 못 해'에서 특유의 솔직하고 털털한 모습으로 '예능 원석'의 존재감을 뽐내며 시청자들을 사로잡고 있다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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