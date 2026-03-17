'사랑 처방' 김형묵, 김승수와 대립→소이현에 눈물 사과…'단짠 연기'의 정석

'사랑을 처방해 드립니다' 김형묵이 극의 텐션을 책임지는 '키 플레이어'로 맹활약을 펼쳤다.

김형묵은 지난 14~15일 방송된 KBS2 주말드라마 '사랑을 처방해 드립니다' 13~14회에서 양지바른 한의원 원장 양동익 역을 맡아, 극의 갈등과 감동을 동시에 견인했다.

지난 14일 방송된 13회에서 양동익(김형묵 분)은 공씨 집안의 이사를 막기 위해 아내 차세리(소이현 분) 몰래 한성미(유호정 분)를 찾아갔다. 그는 공정한(김승수 분)과 작성한 '헌신 서약서'를 내밀며 독단적인 설득에 나섰는데, 이 만남을 차세리가 목격했다.

결국 차세리가 한성미를 찾아가 남편을 몰래 만나 무슨 이야기를 나눴는지 추궁했고, 한성미는 '헌신 서약서'를 보여주며 차세리를 제외한 온 가족이 공정한 일가가 이사 가지 못하도록 뒤에서 모의하고 협조한 사실을 폭로했다.

이 사건으로 배신감을 느낀 차세리는 "나는 가족이 아니냐"는 차가운 말을 남긴 채 가출했고, 양씨 집안은 큰 혼란에 빠졌다. 아내를 찾아 길거리를 헤매던 양동익은 공정한과 마주쳤고 "네가 줏대 없이 말 바꾸는 바람에 이렇게 된 것"이라며 멱살 잡고 대립했다. 김형묵은 공정한에게 울분을 토해내는 모습부터 차세리의 부재에 한없이 무너지는 '단짠 연기'의 정석을 보여주며 극의 몰입도를 최고조로 끌어올렸다.

14회에서는 '반성하는 가장'으로서 180도 다른 반전 매력을 선사했다. 양동익은 그간의 무관심을 사무치게 후회하며 눈물을 쏟아냈고, 집안 대소사를 묵묵히 챙겨온 아내의 소중함을 비로소 깨달았다.

얼어붙은 차세리의 마음을 녹이기 위해 양동익은 깜짝이벤트를 준비했다. 그는 집으로 돌아온 차세리 앞에서 직접 장미꽃을 들고 노래를 부르는 '로맨틱 세레나데'로 진정성이 담긴 사과를 건넸다. 김형묵은 아내를 향한 온 마음을 담은 세레나데로 시청자들의 마음을 흔드는 동시에, 자칫 미워 보일 수 있는 캐릭터를 누구보다 순수한 '사랑꾼'으로 그려내며 주말 안방에 훈훈한 여운을 남겼다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]