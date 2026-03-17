혁신금융부터 나라사랑카드까지…‘MZ 놀이터’ 무신사에 금융권 러브콜

무신사 기업 로고. 무신사 제공

국내 대표 패션 플랫폼인 무신사가 금융업계에서 뜨거운 러브콜을 받으며 활발한 협업에 나서고 있다. 무신사는 10대부터 30대까지 일명 MZ세대가 반드시 사용하는 패션 플랫폼으로 고객 저변 확장을 기대하는 금융사 입장에서는 최적의 파트너 기업이라는 평가를 받는다.

17일 유통업계에 따르면 무신사는 이르면 내달 삼성카드와 협력해 ‘무신사 제휴카드’를 새롭게 출시할 예정이다. 무신사는 2021년부터 현대카드와 사업자표시전용카드(PLCC)를 선보여 운영해왔으나 5년만인 올해는 재계약을 진행하지 않고 삼성카드와 새로운 협업에 나선다.

무신사 관계자는 “삼성카드와 제휴카드의 세부적인 고객 혜택 부분을 조율 중에 있으며 구체적인 론칭 일정은 확정되지 않았다”고 말했다. 금융가에서는 국내 카드사 중에서 삼성카드가 적극적으로 무신사와의 협력을 희망해 이번 제휴카드 협업이 이뤄진 것으로 분석하고 있다.

무신사는 국내 회원 수 1600만명 이상의 최대 규모 패션 플랫폼 무신사 스토어를 운영하고 있다. 여기에 2539세대 여성 패션·라이프스타일 전문 셀렉트샵인 29CM(이십구센티미터)와 한정판 거래 플랫폼 솔드아웃 등을 전개 중이다.

이커머스 기업으로는 이례적으로 2023년부터 적극적으로 오프라인 영토 확장에 나선 덕분에 현재 서울·경기·부산 등 주요 지역에서 ▲무신사 스탠다드 ▲무신사 스토어 ▲무신사 킥스 ▲무신사 엠프티 ▲이구홈 ▲이구키즈 등의 오프라인 직영 매장을 70곳이나 운영하고 있다. 무신사가 지난해 온·오프라인을 통해 거둬들인 총거래액(GMV) 규모는 5조원을 넘어선 것으로 업계는 추정하고 있다.

무엇보다 무신사는 전체 회원 수의 절반 이상이 10~30대로, 소비 트렌드를 이끄는 집객력 측면에서 절대적인 영향력을 갖춘 것으로 평가받는다. 대표적 사례로 올해 1월 리뉴얼된 카드사들의 ‘3기 나라사랑카드’가 기업은행, 신한은행, 하나은행 등 3사 모두 무신사 혜택을 새롭게 탑재한 바 있다.

그 외에 다른 카드사들도 2030대를 타깃으로 무신사 혜택을 더한 상품들을 새롭게 출시하고 있다. 지난해 5월 삼성카드가 출시한 ‘iD 셀렉트 온’ 카드의 경우 5~10%가량 결제일 할인을 제공한다. 국민카드가 지난해 11월 선보인 ‘YOU PRIME’ 카드는 주요 혜택에서 일상팩을 선택하면 무신사 5% 청구할인이 가능하다.

무신사는 인터넷 전문은행 케이뱅크와 협업으로 색다른 금융 상품 출시에 나선다. 지난 1월 무신사, 무신사 페이먼츠, 케이뱅크 3사가 공동으로 신청한 ‘라이프스타일 커머스 기반 금융 서비스’가 금융위원회로부터 혁신 금융 서비스로 지정된 바 있다. 양사는 무신사 회원을 대상으로 결제 혜택과 체크카드를 결합한 신규 상품을 이르면 올 하반기 출시할 것으로 예상된다. 무신사가 운영 중인 선불충전금 서비스 ‘무신사머니’와 연계해 고객 혜택을 더욱 강화할 것으로 전망된다.

업계 한 관계자는 “무신사처럼 젊은 고객층 저변이 두터운 곳은 보수적인 금융권 입장에서도 꼭 협력하고 싶은 필수 파트너로 손꼽힌다”며 “앞으로도 오프라인과 글로벌 시장 확장 가능성이 높기 때문에 계속해서 무신사를 향한 이종 산업계의 러브콜이 이어질 것으로 예상된다”고 말했다.

이화연 기자 hylee@sportsworldi.com

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