금호타이어, 글로벌 디자인 어워드 석권 행진

금호타이어가 세계적인 디자인 어워드에서 수상을 이어가며, 글로벌 디자인 경쟁력과 미래 모빌리티 혁신 기업으로서의 위상을 꾸준히 높여가고 있다.

금호타이어는 최근 독일 iF 디자인 어워드 2026에서 본상(Winner)을 수상했다. iF 디자인 어워드는 세계 3대 디자인 어워드 중 하나로 꼽히는 권위 있는 시상식으로, 금호타이어는 이번 수상을 통해 글로벌 무대에서 차별화된 디자인 역량을 다시 한번 인정받았다.

수상작인 옴니 링(Omni Ring) 은 미래 교통 시스템에 최적화된 모듈형 타이어로, 전 방향 이동이 가능한 혁신적인 구조와 주행 환경에 따라 달라지는 패턴 디자인을 적용해 미래 모빌리티의 새로운 가능성을 제시했다. 도심과 도시 간 이동 등 다양한 환경에 맞춘 설계를 통해 효율성과 실용성, 디자인 완성도를 모두 갖췄다는 평가를 받았다.

이처럼 금호타이어는 국내외 주요 디자인 어워드에서 지속적으로 성과를 거두며, 단순한 제품 경쟁력을 넘어 디자인과 기술을 아우르는 글로벌 프리미엄 브랜드로서 입지를 강화하고 있다. 앞으로도 금호타이어는 지속 가능한 미래 모빌리티 시장에서 혁신성과 기능성을 겸비한 제품을 선보이며 글로벌 브랜드 가치를 한층 높여갈 계획이다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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