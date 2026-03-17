(주)한진, ‘2026 러닝 엑스포’서 스포츠 물류 ‘퍼스트 무버’ 역량 입증

(주)한진(이하 한진)이 지난 13일부터 15일까지 사흘간 열린 ‘2026 러닝 엑스포’에 참가해 스포츠 물류 분야의 독보적인 전문성을 입증하며 행사를 성공적으로 마쳤다고 17일 밝혔다.

국내 최초로 글로벌 메이저 대회 형식을 도입해 업계의 이목을 집중시킨 이번 ‘2026 서울 러닝 엑스포’에는 수 많은 관람객이 방문해 뜨거운 열기를 기록했다. 한진은 대규모 인파가 몰린 현장에서 택배, 원클릭, 글로벌 물류 등 핵심 역량을 집약한 홍보 부스를 운영하며 방문객들에게 최적화된 맞춤형 물류 컨설팅을 제공했다.

특히 한진은 이번 엑스포 기간 중 진행된 ‘2026 서울 마라톤’ 참가 선수들의 물품 배송을 전담하며 스포츠 물류의 진면목을 과시했다. 수만 명에 달하는 참가자들의 물품을 정해진 시간 내 안전하고 정확하게 전달하는 정교한 물류 프로세스를 가동함으로써, 대규모 스포츠 행사 운영의 핵심 파트너로서 독보적인 존재감을 다시 한번 각인시켰다.

관람객의 편의를 극대화한 현장 서비스도 큰 호응을 얻었다. 엑스포 현장에서 구매한 러닝 용품을 집까지 배송해주는 ‘현장 택배 접수처’를 운영해 관람객들이 무거운 짐 없이 축제를 즐길 수 있도록 지원했다. 이는 단순 배송 서비스를 넘어 고객의 라이프스타일을 고려한 한진만의 세심한 물류 가치를 직접 체험케 한 사례로 평가받았다.

또한 글로벌 직구 플랫폼 ‘훗타운’의 리플렛 배포와 체험형 이벤트를 통해 러닝 커뮤니티와의 접점을 넓혔다. 한진은 그간 국내외 마라톤 대회와 주요 국제 스포츠 이벤트 물류를 전담하며 축적한 노하우를 바탕으로 스포츠 특화 물류의 새로운 기준을 제시했다.

한진 관계자는 “국내 최초의 러닝 엑스포 참여와 서울 마라톤 물품 배송 업무를 성공적으로 수행하며 한진만의 차별화된 솔루션을 선보이게 되어 뜻깊다”며, “앞으로도 탄탄한 실전 경험을 바탕으로 개인부터 기업 고객까지 모두를 만족시키는 혁신적인 물류 서비스를 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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