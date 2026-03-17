국기원, 태권도연구소 신임 소장에 임태희 교수 위촉

사진=국기원 제공

임태희 용인대 교수가 국기원 태권도연구소 신임 소장에 위촉됐다.

윤웅석 국기원장은 17일 국기원 원장실에서 임직원이 모인 가운데 임 교수에게 소장 위촉장을 수여했다. 연구소장은 비상근으로 원장이 위촉하며, 태권도연구소 관련 업무를 총괄한다. 임 신임 소장은 태권도 8단으로 용인대 체육학과를 졸업한 뒤 서울대에서 체육학(스포츠심리학)을 전공해 석·박사 학위를 취득했다.

이 밖에도 대한태권도협회 연구분과 부위원장, 문화체육관광부 전문연구자, 서울대학교 스포츠심리연구센터 강사 등을 지냈으며, 국기원 세계태권도연수원 이론 교수(강사)와 국기원 태권도연구소 편집위원회 위원 등을 역임했다.

2012 런던 하계 올림픽 태권도 국가대표팀 심리트레이너, 2013년 국가대표훈련 스포츠과학 프로그램 지원, 한국스포츠심리학회 이사 등을 맡기도 했다. 태권도는 물론, 체육 발전을 위한 연구와 활동을 이어가고 있다.

임 소장은 “국기원 태권도연구소의 연구 역량을 한층 더 강화하고, 태권도의 학술적 가치와 위상을 세계적으로 높이는 데 최선을 다하겠다”고 소감을 전했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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