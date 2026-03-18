[SW인터뷰] 즉시 전력감, 그 이상의 임팩트…박정민 “보여드릴 수 있는 100%로!”

사진=이혜진 기자

“제가 가진 100%를 보여드리고 싶어요.”

롯데서 대형 신인이 탄생할까. 즉시 전력감, 그 이상이다. 우완 투수 박정민이다. 좋은 흐름을 이어가고 있다. 1차 대만 타이난에서부터 2차 일본 미야자키에 이르기까지 1군 캠프를 완주했다. 루키 중 유일하다. 시범경기에서도 2경기 연속 무실점 행진을 내달렸다. 17일 부산 키움전에선 4-4로 맞선 9회초 2사 2루서 등판해 무실점으로 틀어막으며 급한 불을 끄기도 했다. 김태형 롯데 감독은 박정민에 대해 “구위가 괜찮다. 마운드 위에서 적극적으로 붙더라”고 말했다.

박정민은 2026 신인드래프트 2라운드(전체 14순위)로 롯데 유니폼을 입었다. 188㎝, 95㎏ 건장한 체격에서 내리꽂는 150㎞대 강속구가 인상적이다. 변화구도 수준급이라는 평가다. 주무기인 체인지업을 비롯해 포크볼, 커브 등을 던진다. 경기 운영 패턴이 시원시원하다. 무엇보다 신인답게, 적극적으로 승부하는 모습이 눈에 띈다. 박정민은 “빠른 카운트에서 승부하는 것을 선호하는 편이다. 구종이 다양하기 때문에 그런 부분을 적극 활용하려 한다”고 밝혔다.

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재수생이다. 드래프트서 한 차례 낙방한 기억이 있다. 장충고 시절 도전장을 냈지만, 박정민의 이름은 불리지 않았다. 좌절하지 않았다. 한일장신대서 인고의 시간을 거쳤다. 조금 늦게 프로에 첫발을 내디딘 만큼 마음가짐부터가 다를 수밖에 없을 터. 박정민은 조급함을 떨쳐내려 노력했다. 박정민은 “대학을 졸업하고 오다 보니 빨리 증명해 자리를 잡아야 하는 건 사실”이라면서도 “그런 생각을 최대한 안 하려 한다. 급해지기만 하고 좋을 게 없더라”고 말했다.

처음으로 맛보는 프로의 세계. 박정민에겐 온통 신기한 것들뿐이다. “많이 궁금했었다”고 운을 뗀 박정민은 “확실히 더 체계적이고, 훈련량도 많더라. 캠프 초반엔 좀 놀랐다”고 웃었다. 선배들의 따스한 보살핌 속에서 빠르게 적응해 가는 중이다. 박정민은 “편해지면 말이 많아지긴 하는데, 평소엔 좀 진지한 스타일”이라고 본인을 소개한 뒤 “형들이 정말 많이 챙겨주신다. 먼저 와서 말도 걸어주고 장난도 쳐주고 하시는 게 너무 좋다. 감사하다”고 방긋 웃었다.

신인들의 1차 목표인 개막 엔트리가 보인다. 벌써부터 필승조 후보로까지 거론될 정도. 정작 본인은 부족한 부분부터 집중했다. 박정민은 “구속도 더 올리고, 변화구도 어떤 카운트에서든 스트라이크를 던질 수 있도록 신경을 써야 할 것 같다”면서 “내가 가진 100%를 보여드리는 게 목표”라고 설명했다. 이미 팬들의 기대가 상당하다. 박정민은 “지인들이 조금씩 알려주더라. 아직 본격적으로 시작도 안했는데, 좋은 얘기를 많이 해주셔서 정말 감사하다”고 웃었다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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