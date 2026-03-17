앤트인터내셔널, 아르헨티나 축구협회와 공식 파트너십 체결

레안드로 페테르센 (Leandro Petersen, 왼쪽) 아르헨티나축구협회 최고 광고·마케팅 책임자, 펑 양 (Peng Yang, 오른쪽) 앤트인터내셔널 CEO가 파트너십 체결 행사에서 기념 촬영을 하고 있다. 사진=앤트인터내셔널(Ant International)

글로벌 결제, 디지털화 및 핀테크 기술을 선도하는 앤트인터내셔널(Ant International)이 아르헨티나축구협회(AFA)와 공식 파트너십을 체결했다고 17일 밝혔다.

이번 협약을 통해 앤트인터내셔널은 중동을 제외한 아시아 지역을 대상으로 아르헨티나 축구 국가대표팀의 공식 스폰서로 참여하게 된다.

앤트인터내셔널은 전 세계 30여 개 사업장을 통해, 글로벌 가맹점과 금융기관에 인공지능(AI)과 블록체인 기술 기반 크로스보더(cross-border) 디지털 결제, 자금 관리, 디지털 솔루션을 제공하고 있다. 또한, 다양한 광범위한 지역 파트너십을 바탕으로 300개 이상의 주요 및 대체 결제 수단을 통합하여 아시아 태평양 지역에서만 1억 5000만 개 이상의 가맹점과 18억 개 이상의 사용자 계정을 연결하고 있다.

이번 협약은 세계적인 혁신 금융기술을 선도하는 앤트인터내셔널과 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 챔피언인 아르헨티나와의 만남을 의미한다. 이번 파트너십을 통해 앤트인터내셔널은 아르헨티나축구협회 및 아르헨티나 축구 국가대표팀에 소속된 세계적인 선수들의 지식 재산권(IP)을 활용할 수 있는 포괄적인 마케팅 권리를 확보했으며, 이를 기반으로 알리페이플러스(Alipay+), 앤톰(Antom), 베터(Bettr), 월드퍼스트(WorldFirst) 등 자사 브랜드 포트폴리오 전반에 걸친 전략적 마케팅 활동을 전개할 예정이라고 업체 측은 전했다.

펑 양(Peng Yang) 앤트인터내셔널 CEO는 “최고의 기량과 팀워크를 바탕으로 전 세계에 영감을 주는 아르헨티나 국가대표팀을 후원하게 되어 매우 자랑스럽게 생각한다”라며, “스포츠와 기술은 국경을 허물고 사람들과 시장을 연결하는 두 핵심 고리이다. 이번 협력을 통해 아시아 핀테크 및 디지털 서비스 네트워크를 기반으로 더욱 폭넓고 풍부한 경험을 제공하는 한 편, 지역 사회에도 긍정적인 영향을 전파해 나갈 것”이라고 밝혔다.

1978년, 1986년, 2022년 세 차례의 국제축구연맹(FIFA) 월드컵 우승을 차지하고 총 여섯 번의 월드컵 결승에 진출을 이뤄낸 아르헨티나 축구 국가대표팀은 세계 스포츠 역사에서 상징적인 위치를 차지하고 있다. ‘알비셀레스테(Albiceleste)’ 정신을 대표하는 아르헨티나 축구 대표팀은 한 세기를 넘는 화려한 전통과 영광을 향한 흔들림 없는 열정으로 세계 스포츠계의 한 획을 그리고 있다.

클라우디오 파비안 타피아(Claudio Fabian Tapia) 아르헨티나축구협회 회장은 “축구는 세계 보편적 언어로, 국경을 초월해 전 세계를 연결하는 강력한 가교 역할을 한다”라며, “이번 파트너십을 통해 더 많은 아시아 전역의 팬과 소통할 수 있기를 매우 기대하고 있다”라고 덧붙였다.

레안트로 페테르센(Leandro Petersen) 아르헨티나축구협회 최고 광고·마케팅 책임자는 “이번 파트너십은 장기적인 성공을 위한 약속이자 두 글로벌 리더 간 전략적 결합으로 서로의 힘을 합쳐 아시아에서의 입지를 더욱 강화하고, 스포츠와 핀테크 모두에서 새로운 도약을 이루고자 한다”라고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]