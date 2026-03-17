NCT 재민이 쏜 300만원 중 90만원이 사라졌다…범인은 이마트 직원?

재민이 기자간담회에 앞서 포즈를 취하고 있다. 사진=뉴시스

그룹 NCT 드림의 멤버 재민이 팬들에게 선물한 상품권 중 90만 원어치를 이마트 직원이 가로챈 것으로 확인됐다.

17일 부산일보와 연합뉴스 등에 따르면 14일 밤 재민은 화이트데이를 기념해 팬들에게 10만원권 신세계 상품권 30장을 모바일 기프티콘 형태로 보냈다. 다음날 오전 일찍 팬들은 기프티콘을 지류 상품권으로 교환하기 위해 매장을 방문했다. 그러나 일부 상품권이 이미 이마트 구미점에서 교환된 것으로 나타났다.

해당 지점 관계자가 직원 권한을 이용해 상품권을 선점한 것이 아니냐는 의혹이 SNS를 통해 확산됐다. 팬들의 문의가 쇄도하자 신세계그룹이 내부조사에 착수했다. 신세계그룹 측은 “구미점 직원이 10만원권 9장을 선인출한 사실을 확인했다”며 “자세한 경위에 대해서는 내부조사 중”이라고 밝혔다.

신세계그룹은 “이마트를 이용하는 고객님께 불편을 끼쳐 죄송하다”며 “조사 결과에 따라 회사의 기준과 원칙에 의한 조치를 진행하고, 재발 방지를 위해 상품권 발권 및 교환 관련 관리 기준을 강화하겠다”고 말했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@segye.com

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]