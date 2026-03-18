BSN, ‘노익스플로드’ 출시…신타6와 완벽 루틴 제안

이미지=BSN

글로벌 스포츠 뉴트리션 브랜드 BSN이 ‘노익스플로드(N.O.-XPLODE)’ 부스터를 공식몰에 정식 론칭하며, 피트니스 유저들을 위한 최상의 운동 루틴을 선보인다고 18일 밝혔다.

브랜드에 따르면 노익스플로드는 본격적인 트레이닝에 앞서 섭취하는 프리워크아웃 제품이다. L-아르기닌, 크레아틴, 판토텐산, 카페인 등을 배합해 폭발적인 에너지와 집중력을 지원하며, ‘포도맛’과 ‘프룻펀치맛’ 2종으로 기분 좋은 활력을 더해준다. 특히 이번 한국 출시 제품은 인공 색소를 빼 부담을 낮추고 지방 제로(Zero Fat) 포뮬러와 20kcal의 낮은 열량으로 설계돼 식단 관리에 철저한 유저들도 가볍고 깔끔하게 즐길 수 있는 것이 특징이다.

이번 정식 출시를 기점으로 BSN은 ‘노익스플로드’와 자사의 베스트셀러 단백질 보충제인 ‘신타 6(SYNTHA-6)’를 연계한 ‘BSN 루틴’을 적극적으로 알릴 계획이다. 운동 전에는 노익스부스터로 파워와 펌핑을 극대화하고, 강도 높은 훈련 직후에는 신타6를 통해 손상된 근육을 회복하는 체계적인 프로세스다. 현재 공식몰에서는 이 두 제품을 결합한 ‘BSN 루틴팩’을 구성해 특별 할인가에 제공하고 있다.

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또한 BSN은 이번 정식 론칭을 기념해 다채로운 마케팅 활동 전개도 예고했다. 브랜드 공식 인스타그램과 온라인 스토어를 통해 다양한 고객 참여 이벤트를 순차적으로 오픈할 예정이며 BSN 앰배서더 홍범석은 물론 다양한 피트니스 인플루언서들과의 협업을 통해 BSN만의 강력한 퍼포먼스 루틴을 보다 생생하게 전달할 방침이다.

BSN 관계자는 “이번 정식 출시를 통해 국내 피트니스 유저들에게 ‘운동 전 노익스플로드로 부스트, 운동 후 신타 6로 리커버리’라는 BSN만의 확실한 운동 루틴을 제안하고자 한다”며 “노익스플로드와 신타6가 만들어내는 완벽한 시너지를 통해 한 차원 높은 퍼포먼스를 경험해 보시길 바라며 앞으로 선보일 다양한 인플루언서 협업 콘텐츠와 이벤트에도 많은 기대 부탁드린다”고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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