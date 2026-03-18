국내 패션 브랜드 러브이즈트루, 최예나 콜라보 상품 발매

국내 패션 브랜드 러브이즈트루(LUVISTRUE)가 인기 아이돌 최예나와 함께한 컬래버레이션 컬렉션을 무신사에서 단독 발표한다고 18일 밝혔다.

사진=러브이즈트루

특유의 상큼하고 당당한 매력으로 대중에게 기분 좋은 에너지를 전달해 온 최예나가 '사랑을 포착하는 사람'이라는 콘셉트로 미니 앨범 "LOVE CATCHER"로 컴백한다. 최예나의 개성 넘치는 캐릭터 무드와 러브이즈트루의 Y2K 하이틴 감성이 결합된 이번 컬래버레이션은 무신사에서 단독 구매 가능한 한정 제품을 선보인다.

실버 핫픽스와 뒤 판에 일러스트 들어간 오버핏 후드집업, 최예나 캐릭터가 사랑의 화살을 쏘는 모습을 디자인한 프린트가 들어간 반팔 티, 노래 가사 'baby catch my heart' 문구를 새긴 레이어드 도그 태그 목걸이, 최예나 캐릭터 스틸 카드 지갑 및 PEEK-UP FIGURE를 준비했으며, 일상 속에서도 쉽게 착용할 수 있는 아이템으로 구성되어 최예나 팬뿐만 아니라 러브이즈트루 제품을 좋아해 준 고객들도 만족시킬 전망이다.

러브이즈트루 관계자는 “브랜드가 추구하는 감각적이고 트렌디한 무드가 최예나의 캐릭터와 잘 어우러졌다”라며, “이번 협업은 팬들과 무신사 고객들은 모두 만족시킬 새로운 콜라보가 될 것”이라고 전했다.

사진=러브이즈트루

구매 특전으로는 5만원 이상 구매 시 카툰 스티커+포토 카드를 선착순 200명에게 제공하며 3월 18일 오후 6시에 무신사 온라인에서 단독으로 만나볼 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]