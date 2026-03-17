무형유산 보유자 평균 75.8세, ‘전승 위기’…김재원 의원 “피지컬 AI 적극 활용해야”

지난 16일 국회의원회관 제1소회의실에서 ‘무형유산 지속가능성 확보를 위한 피지컬 AI 전략 및 정책과제 토론회’가 열렸다. 사진=김재원의원실

국회 문화체육관광위원회 소속 김재원 조국혁신당 의원은 국가유산청, 국가유산진흥원과 함께 지난 16일 국회의원회관 제1소회의실에서 ‘무형유산 지속가능성 확보를 위한 피지컬 AI 전략 및 정책과제 토론회’를 개최했다.

국가무형유산 보유자의 평균 연령은 2024년 기준 75.8세로, 2021년보다 약 2세 상승했다. 전체 보유자 172명 가운데 70~80대가 121명(70.3%)에 달하며, 보유자가 없는 종목도 6개에 이르는 것으로 나타났다. 보유자가 1명뿐인 종목도 34개로, 특정 보유자 유고 시 전승이 즉각 단절될 우려가 제기된다.

전승 위기의 원인으로 산업화·도시화에 따른 생활양식 변화와 도제식 전승 체계의 진입 장벽, 불안정한 수익 구조, 열악한 작업 환경 등이 복합적으로 작용하고 있다고 분석한다. 이러한 구조적 한계를 보완하기 위한 새로운 접근으로 피지컬 AI 기술의 활용 가능성이 제기되고 있다.

이날 토론회는 국가유산청과 국가유산진흥원이 함께 참여해 전승자 감소와 수익 기반 약화 등으로 단절 위험이 커지고 있는 무형유산 종목의 현황을 점검하고, 피지컬 AI(Physical AI)를 전통을 대체하는 기술이 아닌 전승자의 숙련을 확장하고 전수교육을 보조하는 ‘전승 보조 기술’로 활용하기 위한 정책 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

첫 번째 발제를 맡은 정성미 한국전통문화대학교 교수는 “무형유산 전승의 위기는 단순한 전승자 감소가 아니라 교육 체계와 수익 구조, 사회적 인식이 복합적으로 작용한 구조적 문제”라며 “전통기술의 동작과 숙련 과정을 디지털화하고 분석하는 기술을 통해 전승 과정의 보완적 지원이 필요하다”고 강조했다.

두 번째 발제를 맡은 손병희 마음AI 연구소장은 “피지컬 AI는 텍스트나 영상이 아닌 ‘몸의 알고리즘’을 이해하는 기술”이라며 멀티센서 기반 행동 데이터 수집, 행동 구조화, 모방 학습 기반 모델화의 3단계 프로세스를 제안했다. “전승자의 숙련을 대체하는 기술이 아니라 전수교육을 보조하고 전승 과정의 효율성을 높이는 방향으로 활용되어야 한다”고 설명했다.

이어진 종합토론에서는 윤주 국가유산청 위원이 좌장을 맡아 토론을 진행했으며 이윰 국가유산청 정책자문위원(AI 분야), 임정환 모티프테크놀로지스 대표, 이유봉 한국법제연구원 AI·데이터센터장, 장재호 FRTROBOTICS 대표, 심정택 국가유산진흥원 AI미디어센터 팀장 등이 참여해 무형유산 전승 현장의 인력 구조 변화와 교육 체계 보완, 기술 적용 시 고려사항 등에 대해 의견을 제시했다.

토론자들은 피지컬 AI 기술을 전승 동작 분석 및 피드백, 전수교육 보조 시스템 구축, 전승 현장 안전 및 작업 효율 개선 등 전승 현장의 보완적 수단으로 활용할 수 있다는 점에 공감하며, 기술 도입 과정에서 전승자의 권리 보호와 제도적 기반 마련이 필요하다고 강조했다.

김재원 의원은 “피지컬 AI의 적극적 활용을 통해 전승 기반이 취약한 종목들의 전승 동력을 확보하고, 기술과 전통의 혁신적 융합을 이끌어낼 수 있을 것”이라며 “전승자들이 어려운 환경 속에서도 자긍심을 잃지 않도록 현장과 밀착된 공공정책 체계를 정비하는 데 힘쓰겠다”고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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