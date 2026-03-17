정후-혜성 ‘안타 쾅’ 다시 뛰는 K-빅리거들… 하성-성문은 복귀 박차

샌프란시스코 자이언츠 외야수 이정후(왼쪽)와 LA 다저스 내야수 김혜성. 사진=AP/뉴시스

새 시즌을 향한 담금질이 한창이다. 미국 메이저리그(MLB) 개막이 다가오는 가운데 한국인 빅리거들이 각자의 상황, 각자의 자리에서 시즌 준비에 속도를 내고 있다.

2026 월드베이스볼클래식(WBC)을 마친 뒤 소속팀으로 복귀한 이정후(샌프란시스코 자이언츠)와 김혜성(LA 다저스)은 곧장 방망이를 달궜고, 김하성(애틀랜타 브레이브스)과 송성문(샌디에이고 파드리스)은 부상 회복 단계에서 복귀를 준비 중이다.

대표팀 캡틴 이정후는 산뜻한 출발을 위해 칼날을 벼리고 있다. 샌프란시스코의 일정은 비교적 이른 편이다. 오는 26일 홈 오라클파크에서 뉴욕 양키스를 상대로 정규리그 단독 개막전에 나선다.

WBC 소화에 따른 후유증이나 누적 피로에 대한 우려는 크게 걱정하지 않아도 될 듯하다. 이정후는 17일 샌디에이고와의 시범경기에 2번타자 겸 우익수로 선발 출전, 2타수 1안타 1볼넷을 기록했다. 장타까지 곁들였다. MLB 올스타 2회 경력에 빛나는 워커 뷸러에 맞서 첫 타석 좌전 2루타를 터뜨리며 이날 하이라이트 필름을 아로새긴 바 있다.

현재 시범경기 성적은 5경기 타율 0.429(14타수 6안타), OPS(출루율+장타율) 1.110이다. 미국 매체 스포츠 일러스트레이티드는 “샌프란시스코의 개막전 라인업은 이미 윤곽을 드러냈다”고 전했다. 외야에는 좌익수 엘리엇 라모스, 중견수 해리슨 베이더, 우익수 이정후 조합이 유력하다는 전망이다. 포지션 이동 속에서도 안정적인 적응을 그려나간다. 이정후는 시범경기에서 우익수로 4경기에 나서 외야 보살을 두 차례 작성하는 등 강한 어깨를 과시했다.

LA 다저스 내야수 김혜성(가운데). 사진=AP/뉴시스

빅리그 2년 차를 맞는 김혜성 역시 타격과 주루에서 좋은 흐름을 이어가고 있다. 17일 기준 소속팀 복귀 후 출전한 두 경기 모두 안타와 도루를 기록했다.

시범경기 성적표는 타율 0.421(19타수 8안타)로 6경기 연속 안타 행진을 이어가고 있다. WBC 도중 생긴 왼쪽 손가락 통증에서도 회복한 모습이다. 특유의 ‘황금발’까지 번뜩였다.

지난해 개막 로스터 진입에 실패했던 아쉬움이 있다. 이번 시즌만큼은 다른 결과를 노린다. 다저스서 2루 자리를 놓고 경쟁 중인 유망주 알렉스 프리랜드는 시범경기에서 타율 0.118(34타수 4안타)에 머물며 고전하고 있다.

MLB닷컴은 개막 전 마지막 일주일의 중요성을 강조하면서도 “메이저리그 보장 계약을 맺은 김혜성이 경험 면에서도 앞서 있어 경쟁 구도에서 유리한 위치에 있다”고 내다봤다.

애틀랜타 브레이브스 내야수 김하성. 사진=AP/뉴시스

샌디에이고 파드리스 내야수 송성문. 사진=키움 히어로즈 제공

부상으로 시즌 준비가 늦어진 김하성은 복귀를 향한 첫 단계에 들어갔다. 최근 애틀랜타 스프링캠프에 합류해 재활 훈련을 이어가고 있다. 그는 지난 겨울 한국서 빙판길 사고로 오른손 중지 힘줄이 파열돼 수술을 받았다. 두 달가량 재활을 거쳤고, 수비 훈련에 이제 막 돌입했다. 타격 훈련은 아직이다.

선수와 구단 모두 확답은 피했지만, 현지에선 5월 이후 복귀 가능성이 거론된다. 김하성은 MLB닷컴과의 인터뷰에서 “긍정적인 마음을 유지하려고 한다. 최대한 빨리 회복해 팀에 도움이 되고 싶다”고 말했다. 애틀랜타는 그의 공백기 동안 마우리시오 두본을 주전 유격수로 기용할 예정이다.

빅리그 데뷔 시즌서 예기치 못한 불운을 겪고 있는 송성문 역시 부상 회복에 집중하고 있다. 지난 1월 타격 훈련 도중 옆구리 근육을 다치며 WBC 출전이 무산됐다. 이후 시범경기 7경기서 1홈런 OPS 0.806을 작성했지만, 옆구리 쪽 통증이 재발해 최근 경기에 나서지 못하고 있다.

샌디에이고는 16일 구단 블로그를 통해 “최근 티 배팅을 재개한 송성문은 타격 훈련에서 점진적으로 나아가고 있다”면서 “(송성문이 회복해) 스프링캠프가 끝나기 전 실전 경기를 더 소화할 수 있길 바란다”고 밝혔다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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