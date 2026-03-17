“전국 쌩얼 댕댕이 선발대회”… 네츄럴코어에서 ‘네츄럴’ 매력 자랑

반려견의 꾸미지 않은 평소의 모습을 자랑하는 ‘댕댕이 꼬질력 자랑 대회’ 이미지. 네츄럴코어 제공

토종 펫푸드 기업 네츄럴코어가 국제 강아지의 날을 맞아 반려견의 꾸밈없는 매력을 뽐내는 ‘댕댕이 꼬질력 자랑 대회’를 진행한다고 17일 밝혔다.

이날부터 국제 강아지의 날 당일인 23일까지 열리는 이번 이벤트는 반려견의 ‘꼬질한 순간’을 공유하며 일상을 유쾌하게 추억하는 참여형 캠페인이다.

네츄럴코어 측은 “최근 2026년의 컬러로 선정된 ‘클라우드 댄서(Cloud Dancer)’가 반려동물 가족들 사이에서 ‘안 씻은 강아지 색’으로 화제가 됐다”며 “모든 강아지를 차별 없이 보호하고 사랑하자는 국제 강아지의 날의 취지를 되새긴다는 의미가 있다”고 설명했다.

참여 방법은 간단하다. 네츄럴코어 인스타그램을 팔로우하고 게시글에 ‘좋아요’를 누른 뒤 프로필 하이라이트 ‘슈퍼 꼬질 어워즈’의 스토리 질문 기능에 반려견 사진을 올리면 된다.

‘슈퍼 꼬질이’로 선정된 강아지의 보호자 5명에게는 반려견 사진으로 제작한 커스텀 그립톡, 펫타올, 에코백 등으로 구성된 브랜드 굿즈 세트, AD 강아지 사료 2kg, 베스트 사료 샘플 키트 3종, 러브미트 치킨롤 치즈 트위스트를 증정한다. ‘꼬질이 루키(25명)’에게는 러브미트 치킨롤과 러브미트 오리롤 치즈 트위스트, 베스트 사료 샘플 키트 3종을 선물한다.

주요 상품 중 하나인 AD 강아지 사료는 ‘어드밴티지 살몬’과 ‘어드밴티지 덕 앤 치킨’으로 구성, 균형 잡힌 단백질 강화 레시피에 3가지 소화 효소와 덴마크 기술 기반 복합 프로바이오틱스를 함유해 강아지의 피부·장 건강과 면역력 증진에 도움을 준다.

‘러브미트’는 신선한 고기 육포에 뉴질랜드산 체다 치즈를 말아서 담백하게 만든 간식으로 체다 치즈의 풍미와 고기 결의 식감을 살려 기호성도 높인 신제품 간식이다.

송주미 네츄럴코어 이사는 “반려견의 꾸밈없는 모습까지 아끼는 보호자들끼리 즐겁게 소통하며 교감하는 계기가 되기를 바란다”며 “앞으로도 고객 참여형 프로모션을 자주 진행하며 반려동물 라이프스타일 브랜드로 자리매김하겠다”고 말했다.

네츄럴코어는 홈페이지에서 구매고객 사은행사도 진행한다. 이벤트 기간 중 4만원 이상 구매한 VIP 등급 고객에게는 스테디셀러 간식 제품인 하루유산균 1팩(3개입)을 증정한다.

박재림 기자 jamie@segye.com

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