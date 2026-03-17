“사람이야 인형이야?” 레드벨벳 슬기, 코랄 핑크 헤어로 역대급 리즈 갱신 [스타★샷]

슬기 인스타그램 캡처

슬기가 코랄 핑크색 머리카락으로 색다른 이미지를 연출했다.

지난 16일 아이돌 레드벨벳(Red Velvet)의 멤버 슬기가 자신의 인스타그램 계정에 “무신사와 푸마는 사랑”이라는 글을 올렸다. 해당 게시물에는 다수의 사진도 포함됐다.

레이스 디테일이 돋보이는 화이트 코르셋 톱에 풍성한 샤스커트를 매치해 발레 코어와 코케트 미학이 적절하게 섞인 스타일이었다. 특히 핑크색 긴 머리카락과 일자 뱅 헤어로 인형 같은 비주얼을 선보였다. 키치하면서도 몽환적이지만 동시에 장난스러운 표정으로 러블리한 반전 매력을 준 것도 눈에 띈다.

슬기 인스타그램 캡처

또 다른 사진에서 브라운 컬러의 트랙 재킷을 입어 편안하면서도 내추럴한 ‘멋쁨’을 보여준다. 블랙 크롭 톱과 보머 재킷, 와이드 데님 팬츠 위에 망사 소재 오버스커트를 레이어드했다. 뻔하지 않은 믹스매치로 실험적인 스타일링에 도전했다. 전체적으로 당당하고 자신감 넘치는 힙한 분위기에 무심한 표정이 어우러져 세련된 아우라가 풍긴다.

해당 게시물에 같은 레드벨벳 멤버 조이가 “와 예쁘네”라는 댓글로 감탄했다. 또 팬들도 댓글로 “너무 예쁘다”, “신인이라고 해도 믿을 비주얼이다”라고 칭찬했다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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