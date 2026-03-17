국립세계문자박물관, 300만 관람객 돌파…체험형 콘텐츠 효과

국립세계문자박물관 전경. 국립세계문자박물관 제공

국립세계문자박물관 누적 관람객이 개관 약 2년9개월 만에 300만명을 넘어섰다.

17일 국립세계문자박물관에 따르면 지난 15일 기준으로 누적 관람객 수 300만906명을 기록했다.

2023년 6월 개관 후 비교적 짧은 기간 내 이룬 성과다. 콘텐츠 경쟁력과 접근성이 결합된 결과라고 박물관은 분석했다.

작년 하반기부터 관람객 수요가 눈에 띄게 증가했다. 제6회 기획특별전 ‘천천히 서둘러라: 알도 마누치오, 세상을 바꾼 위대한 출판인’ 개막과 한글날 행사가 겹친 지난해 10월 한 달간 약 14만명이 방문했다.

특히 한글날 행사 ‘한글로 세계로–알면 알수록 한글’은 하루 최대 약 2만4000명이 찾으며 성황했다. 개관 이후 최다 관람객 기록이다.

이 외에도 가족 관람객 위한 체험형 콘텐츠 확대와 다양한 문화 프로그램 운영, 송도 센트럴파크와 인접한 입지와 수도권 접근성 등이 관람객 증가에 주효했다.

박물관은 300만 관람객 돌파를 기념해 온라인 이벤트와 문화행사를 마련했다. 오는 18일부터 내달 12일까지 공식 SNS를 통해 박물관 영어 명칭을 맞히는 퀴즈 이벤트가 진행되며, 4월에는 소규모 오케스트라 공연이 열린다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]