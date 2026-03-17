[서평] 서두르지 않는 여행의 기록…‘생애 한 번쯤은, 지중해 위를 걷다’

생애 한 번쯤은, 지중해 위를 걷다 이미지.

빠르게 소비되는 여행의 시대다. 항공편으로 도시 몇 곳을 찍고 돌아오는 일정은 익숙해졌지만 그만큼 여행의 기억은 종종 사진 속 장면으로만 남는다. 정찬수 변호사의 여행 에세이 ‘생애 한 번쯤은, 지중해 위를 걷다’는 이러한 여행 방식에서 한 걸음 물러나 ‘머무르며 걷는 시간’이 무엇인지 다시 묻는 책이다. 목적지에 도착하는 속도보다 그 사이의 시간을 바라보게 하는 여행 기록이라는 점에서 이 책은 단순한 여행기가 아니라 여행의 방식 자체를 되돌아보게 한다.

저자는 서부 지중해를 항해하는 크루즈 여행을 통해 여행의 리듬을 새롭게 제시한다. 일반적인 여행이 이동과 일정 중심이라면 이 책에서의 크루즈는 숙박과 이동, 식사와 휴식이 하나로 이어지는 움직이는 도시로 그려진다. 하루의 시작은 바다 위에서 조용히 열리고 하루의 끝은 낯선 항구의 공기 속에서 완성된다. 독자는 이러한 흐름 속에서 여행을 단순히 보는 경험이 아니라 ‘잠시 살아보는 시간’으로 받아들이게 된다.

저자는 로마와 시칠리아, 몰타, 바르셀로나, 마르세유, 제노바 등 서부 지중해의 주요 항구를 차례로 따라간다. 그러나 이 여정은 관광지 목록을 따라가는 방식과는 거리가 있다. 도시의 유명 명소보다 골목의 분위기, 오래된 건물의 색감, 항구의 공기처럼 쉽게 지나칠 수 있는 장면들을 차분하게 기록한다. 짧은 체류 시간에도 도시가 품고 있는 시간의 층위를 느끼게 하는 서술이 인상적이다.

특히 이 책의 장점은 감성적인 여행 기록과 현실적인 정보가 균형을 이루고 있다는 점이다. 크루즈 여행을 처음 접하는 독자들에게는 선내 생활의 방식이나 크루즈 앱 활용법, 기항지에서의 이동 전략 같은 실용적인 정보가 자연스럽게 전달된다. 단체 투어와 자유여행의 차이, 선사 프로그램을 활용하는 방법 등 실제 항해 경험에서 나온 팁들은 여행을 준비하는 독자에게 유용한 참고가 된다.

동시에 책은 여행 중 마주하는 감정의 변화도 솔직하게 담아낸다. 낯선 도시를 천천히 걸으며 느끼는 사색의 시간, 바다 위에서 맞이하는 고요한 아침, 여행의 끝에서 찾아오는 아쉬움까지. 이러한 순간들은 여행의 화려한 장면보다 더 오래 기억에 남는 감정으로 독자에게 전해진다. 저자의 문장은 과장되거나 화려하지 않지만, 그 담담함 속에서 여행의 깊이가 차분히 드러난다.

저자는 법조인으로서의 치밀한 시선과 여행 기록자의 감성을 함께 보여준다. 도시의 역사적 맥락이나 문화적 배경을 간결하게 짚어내면서도, 여행자가 실제로 마주하게 되는 풍경과 감정을 놓치지 않는다. 그 균형 덕분에 책은 지나치게 감상적인 여행기나 정보 위주의 가이드북 어느 한쪽으로 치우치지 않는다.

무엇보다 이 책이 전하는 메시지는 여행의 속도에 관한 것이다. 어디를 얼마나 많이 갔는지보다 그곳에서 얼마나 오래 머물며 바라보았는지가 더 중요하다는 생각이다. 크루즈라는 느린 이동 방식은 이러한 메시지를 자연스럽게 드러내는 장치가 된다. 바다 위에서 흘러가는 시간과 항구에서 맞이하는 짧은 하루가 반복되면서 독자는 여행이란 결국 시간을 어떻게 쓰느냐의 문제라는 사실을 깨닫게 된다.

이 책은 당장 지중해로 떠날 계획이 없는 독자에게도 의미 있는 읽을거리를 제공한다. 바쁜 일상 속에서 잠시 속도를 늦추고 싶은 사람, 여행의 기억을 조금 더 깊게 남기고 싶은 사람이라면 이 책의 여정을 따라가 보는 것도 좋다. 페이지를 넘기는 동안 독자는 어느새 지중해의 바다 위를 천천히 걷고 있는 듯한 기분을 느끼게 된다.

책은 거창한 모험담을 들려주기보다 여행이 우리 삶에 남기는 조용한 여운을 이야기한다. 목적지를 향해 서두르지 않는 여행, 그 사이의 시간을 바라보는 여행이다. 생애 한 번쯤은, 지중해 위를 걷다는 바로 그런 여행을 꿈꾸는 이들에게 건네는 조용한 안내서 같은 도서다.

한양대학교 법학과를 졸업하고 제30회 사법시험(사법연수원 20기)에 합격한 뒤 군법무관과 서울중앙지방검찰청 검사를 역임하였다. 이후 변호사로 개업하여 현재는 서울 서초동에서 법무법인 민우의 대표변호사로 활동하고 있다. 법조인으로서의 치밀함과는 또 다른 면모로 그는 여행과 사진, 와인을 사랑하는 기록자이기도 하다. 그동안 다양한 여행기와 와인 투어기를 집필해 왔으며, 사진 전시회에 참여하는 등 여행의 순간들을 이미지와 글로 남기는 작업을 꾸준히 이어오고 있다.

저자 정찬수는 법무법인 민우의 대표변호사로 활동 중인 법조인이다. 아름다운 풍경과 그 안에 담긴 추억을 오래 간직하고자 네이버 카페를 통해 여행기를 연재해 왔으며, 이번 서부지중해 크루즈 여행은 그의 첫 크루즈라는 점에서 더욱 특별한 의미를 지닌다. 생애 한 번쯤은, 지중해 위를 걷다는 그 특별한 여정을 기록한 첫 번째 크루즈 여행기로, 법조인의 시선과 여행자의 감성이 어우러진 진솔한 기록이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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