국립현대미술관, ‘해외 석학’ 알렉산더 알베로 25일 강연



세계적인 석학으로 꼽히는 미국 컬럼비아대학교 미술사학과 알렉산더 알베로 교수가 국내에서 강연을 연다.

국립현대미술관은 해외 석학 초청 연구지원 프로그램 MMCA 리서치 펠로우십의 첫 번째 펠로우인 알렉산더 알베로의 강연을 오는 25일 국립현대미술관 서울 MMCA다원공간에서 개최한다. MMCA 리서치 펠로우십은 해외 미술계 석학을 초청해 국내 체류 및 연구 기회를 제공함으로써 한국미술 담론 국제화의 토대를 닦고자 마련됐다.

알베로 교수는 개념미술과 미술제도 비판 분야의 세계적 석학으로 컬럼비아대 버나드컬리지어워즈 혁신교육학 부문을 수상한 바 있다. 미국 국립인문학재단, 휘트니미술관 독립연구프로그램, 하워드재단 등에서 연구자로 활동하며 학문적 역량을 인정받았다. 지난해 12월 입국해 국립현대미술관의 다양한 지원 아래 한국미술 연구를 수행하는 중이다.

강연의 주제는 ‘문화들의 교차지점으로서의 현대미술’(Contemporary Art at the Intersections of Cultures)이다. 탈식민 이론을 바탕으로 서로 다른 예술계의 미학적 이상과 가치가 만나는 지점에서 동시대미술의 역동적 교류를 탐구한다. 알베로 교수는 서구 중심의 예술이 지닌 인식론적 지배와 확산을 인정하면서도 각기 고유한 서사와 실천을 지닌, 동등하게 타당한 여러 예술 체계들의 공존에 주목하며 서로 다른 예술의 인식 체계가 교차하는 지점이야말로 오늘날 가장 혁신적이며 변혁적인 예술의 생산지가 된다고 말한다.

또한 한국의 동시대 미술가들이 다양한 사회적·정치적 문제들과 긴밀하게 호응하며 작업을 전개하고 있다는 점에 주목하며 연구를 진행해 왔다. 한국 현대미술에 대한 본격적인 연구 결과는 MMCA 리서치 펠로우십 참여를 마치며 오는 6월 개최되는 강연에서 논의될 예정이다.

김성희 국립현대미술관장은 “이번 강연이 국제적 맥락 속에서의 한국미술에 대한 새로운 연구과 확장된 시각을 공유할 수 있는 기회가 되길 바란다”며 “앞으로도 국립현대미술관은 MMCA 리서치 펠로우십을 통해 한국미술의 국제적 위상을 높이고, 한국미술 연구와 담론을 확장하여 국제 미술연구의 구심점으로 자리매김할 것”이라고 밝혔다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]