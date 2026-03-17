'신예' 미리, 봄 감성 녹아든 풋풋한 고백

감성 싱어송라이터 미리가 프로젝트 앨범 ‘스근한 발라드’의 첫 번째 주자로 나선다.

이번 프로젝트의 포문을 여는 첫 번째 트랙 ‘너만을 위한 고백’은 밤하늘 아래 홀로 간직해온 순수한 마음을 담아낸 곡으로 중독성 있는 반복 멜로디 위에 미리의 맑고 깨끗한 보이스가 더해져 듣는 이들의 감성을 자극한다.

이번 신곡은 실력파 프로듀서 에이치코드(H:CODE)와 프로듀싱 팀 빅가이로빈(bigguyrobin)이 의기투합해 완성도를 높였다. 풋풋한 봄의 기운을 담아낸 사운드와 미리의 독보적인 해석력이 만나 리스너들에게 ‘감성 보컬리스트’ 미리의 존재감을 다시 한번 각인시킬 전망이다.

KBS2 ‘우리가 사랑한 그 노래 새가수’에서 눈도장을 찍은 미리는 데뷔 싱글 ‘너는 내 첫사랑이었다’를 시작으로 ‘마지막 편지’, ‘새벽비’, ‘구름을 타고서’ 등 꾸준한 작업물을 발표하며 싱어송라이터로서 탄탄한 입지를 다져오고 있다.

한편 미리가 참여한 프로젝트 앨범 '스근한 발라드'의 첫 트랙 '너만을 위한 고백'은 오늘(17일) 정오 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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