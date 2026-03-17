전원이 배우급 비주얼…하츠웨이브, 데뷔 앨범 콘셉트 포토 첫 공개

카카오엔터테인먼트 17일 글로벌 밴드 hrtz.wav (하츠웨이브) 공식 SNS를 통해 세련미 넘치는 청춘의 감성을 담은 데뷔 앨범 비주얼을 최초 공개했다. 독보적 비주얼을 뽐내는 멤버별 콘셉트 포토와 첫 팀 단체 사진으로 시선을 사로잡으며 팀의 정체성을 드러냈다.

hrtz.wav (하츠웨이브)는 Mnet '스틸하트클럽'에서 포지션별 최종 1위를 차지한 윤영준(키보드), 리안(보컬), 데인(베이스), 케이텐(기타), 하기와(드럼)로 구성된 글로벌 밴드다. 오는 4월 8일 첫 번째 미니앨범 'The First Wave (더 퍼스트 웨이브)'를 발매하며 정식 데뷔한다. 다섯 멤버의 독보적인 실력과 음악적 개성을 아우르는 hrtz.wav (하츠웨이브)만의 아이코닉한 음악 세계가 기대를 모으고 있다.

이날 공개된 세련미 넘치고 고급스러운 hrtz.wav (하츠웨이브)의 새로운 비주얼이 팬들을 집결시켰다. 윤영준, 리안, 데인, 케이텐, 하기와는 악기와 조화를 이루거나 원색의 색감을 무리 없이 소화하는 모습으로 각자의 매력을 선보였다. 또한, 각자 기존과는 다른 스타일링과 분위기로 본격적인 콘셉트에 대한 궁금증을 자극하고 있다.

특히 비주얼 밴드라고 해도 손색이 없는 멤버들의 훈훈한 외모가 팬들의 설렘 지수를 높인다. 동안 비주얼의 맏형 윤영준, 보컬로서 팀의 프런트를 책임질 리안, 모델 피지컬의 최장신 데인, 장발 헤어마저 소화하는 케이텐, 신비주의를 이어가는 '가면 드러머' 하기와까지, hrtz.wav (하츠웨이브)는 시각적으로도 아이코닉한 존재감을 각인시킬 전망이다.

hrtz.wav (하츠웨이브)는 데뷔 전부터 글로벌 음악 팬들과 활발하게 소통하고 있다. 첫 자체 콘텐츠 'Catch.wav (캐치웨이브)' 4부작이 성공적으로 방영했고, 오는 5월 8일부터 10일까지 일본 지바현 마쿠하리 멧세에서 열리는 'KCON JAPAN 2026'에 스페셜 퍼포머로 참여를 확정한 바 있다. 이에 앞서 4월 25~26일 서울 난지 한강공원에서 열리는 '2026 어썸뮤직페스티벌' 라인업에도 이름을 올렸다. 이처럼 데뷔와 동시에 펼쳐질 다채로운 글로벌 행보를 통해 hrtz.wav (하츠웨이브)의 파동이 더욱 넓게 울려퍼질 전망이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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