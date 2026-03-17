트레져헌터, AI 전문가 김희진 AX랩장 영입…크리에이터 산업 AX 가속화

트레져헌터 신임 AX랩장 김희진. 사진=트레져헌터

AXMCN 플랫폼 기업 트레져헌터(총괄대표 최경준)가 인공지능(AI)을 기반으로 한 크리에이터 비즈니스 혁신에 본격적으로 나선다. 트레져헌터는 크리에이터 산업의 AI 전환 (AX, AI Transformation) 전략을 강화하기 위해 신임 AX랩장으로 AI 응용 기술 전문가 김희진을 영입했다고 17일 밝혔다.

김희진 AX랩장은 AI 기술과 디지털 플랫폼 전략 분야에서 다양한 경험을 쌓아온 전문가로 기업의 AI 전환을 실제 비즈니스 혁신으로 연결하는 데 강점을 갖고 있다. 특히 데이터 기반 서비스 기획과 AI 응용 기술을 활용한 플랫폼 고도화 프로젝트를 다수 수행해 온 것으로 알려졌다.

트레져헌터는 이번 영입을 계기로 기업부설연구소인 AX Lab.을 중심으로 AI 기술을 콘텐츠 제작, 크리에이터 데이터 분석, 브랜드 마케팅 등 크리에이터 비즈니스 전반에 적극 접목할 계획이다. 이를 통해 콘텐츠 산업의 생산성과 효율성을 높이고 새로운 성장 동력을 확보한다는 전략이다.

최근 크리에이터 산업은 단순 콘텐츠 제작을 넘어 콘텐츠 성과 분석, 팬 반응 데이터, 커머스 전환 등 데이터 기반 의사결정의 중요성이 빠르게 커지고 있다. 트레져헌터는 AI 기술을 활용해 콘텐츠와 크리에이터 활동 데이터를 분석하고 이를 기반으로 브랜드 협업과 커머스 사업을 고도화하는 AI 기반 크리에이터 비즈니스 플랫폼 구축을 추진하고 있다.

김희진 AX랩장은 앞으로 트레져헌터 AX Lab.을 이끌며 ▲AI 기반 콘텐츠 제작 자동화 ▲크리에이터 데이터 인텔리전스 ▲차세대 미디어 마케팅 및 커머스 솔루션 개발 등 다양한 프로젝트를 추진할 예정이다. 특히 AI 기술을 활용해 크리에이터, 브랜드, 구독자가 보다 효율적으로 협업할 수 있는 플랫폼 환경을 구축하고 이를 글로벌 시장으로 확장한다는 구상이다.

김희진 AX랩장은 “AI는 단순한 기술을 넘어 콘텐츠 산업의 구조 자체를 변화시키는 핵심 인프라”라며, “트레져헌터가 보유한 크리에이터 및 비즈니스 네트워크와 지난 10여 년간 축적된 데이터 자산을 기반으로 콘텐츠와 브랜드, 크리에이터 경쟁력에 AI 기술을 결합해 글로벌 수준의 AX 혁신 사례를 만들어 가겠다”고 말했다.

트레져헌터 최경준 총괄대표는 “김희진 AX랩장의 합류는 회사의 AI 전환 전략을 한 단계 끌어올리는 중요한 계기가 될 것”이라며 “트레져헌터는 앞으로 데이터와 AI 기술을 기반으로 크리에이터 산업의 새로운 표준을 만들어 나갈 것”이라고 밝혔다.

트레져헌터는 이번 AX Lab. 출범을 통해 기존 MCN 사업을 넘어 AI 기반 크리에이터 비즈니스 플랫폼 기업으로의 전환을 가속화한다는 방침이다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]