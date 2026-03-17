장민호·양지은·박군·최수호…‘2026 K-트롯 그랜드 어워즈’ 화려한 2차 라인업

‘2026 K-트롯 그랜드 어워즈(2026 K-TROT GRAND AWARDS)’ 2차 라인업에 장민호, 김용빈, 양지은 등 총 12명이 이름을 올렸다.

‘2026 K-트롯 그랜드 어워즈’는 뮤빗, 셀럽챔프, 팬캐스트를 통해 진행 중인 치열한 투표가 진행 중이다. 20만 표에 육박하며 관심을 받고 있는 가운데 이번 시상식의 최대 분수령이 될 티켓 예매는 17일 오후 8시에 티켓링크를 통해 단독 오픈된다. 티켓 역시 1부와 2부 별도로 나누어 판매되며 관람을 원하는 차수의 티켓을 각각 구매해야 한다.

이번 2차 라인업에는 부드러운 카리스마와 명품 가창력의 국민 트롯 신사 장민호, 독보적인 미성을 바탕으로 트롯 귀공자라 불리는 김용빈이 합류하며 시상식의 품격을 높였고 전국에 긍정 에너지를 전파하는 ‘한잔해’의 주인공 박군, 깊이 있는 울림으로 무대를 장악하는 트롯 퀸 양지은, 수려한 비주얼과 탄탄한 실력을 겸비한 트롯 밀크남 최수호가 이름을 올리며 화력을 더했다.

또한 무대를 뒤흔드는 퍼포먼스의 대가 김중연과 성리, 감성적인 목소리로 심금을 울리는 민수현, 독보적인 존재감을 과시하는 성민, 그리고 트로트계의 미래를 책임질 무서운 신예 박성온, 박지후, 남궁진까지 가세해 신구 조화가 완벽히 어우러진 역대급 축제를 예고했다.

주최 측은 “전 세대가 함께 즐기는 축제인 만큼 팬들이 각 무대의 매력을 더욱 집중해서 즐길 수 있도록 1,2부 개별 티켓팅 시스템을 도입했다”고 밝혔다.

팬틱스와 컨셉케이컴퍼니가 주최하고 MBC플러스가 주관하는 ‘2026 K-트롯그랜드어워즈’는 오는 4월 11일(토) 서울 경희대학교 평화의 전당에서 개최된다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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