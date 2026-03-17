김준수→YB·장범준 ‘사운드플래닛페스티벌 2026’, 17일 티켓 오픈

롤링홀이 주최, 주관하는 ‘사운드플래닛페스티벌 2026’의 플래닛크루티켓이 팬들의 폭발적인 관심 속에 17일 오후 2시 오픈한다.

‘사운드플래닛페스티벌 2026’은 오는 9월 5일과 6일 양일간 파라다이스시티(PARADISE CITY)에서 펼쳐지며 ‘My Sound, My Planet’을 메인 슬로건으로 내세워 사운드플래닛의 확장된 정체성과 방향성을 제시하는 초대형 페스티벌이다.

또한 국내 최대의 페스티벌답게 총 5개의 스테이지로 운영된다. 음악성과 대중성을 겸비한 아티스트들이 모이는 페스티벌의 하이라이트 ‘플래닛’ 스테이지부터 강렬한 에너지를 보여줄 ‘캠프’ 스테이지, 기분 좋은 산들바람처럼 다가올 ‘브리즈’ 스테이지, 홍대에서만 볼 수 있었던 인디 아티스트를 페스티벌에서 경험할 수 있는 ‘크로마’ 스테이지, 주목할 만한 신예 밴드들을 만날 수 있는 ‘버스킹’ 스테이지까지 팬들을 만날 예정이다.

공개된 ‘사운드플래닛페스티벌 2026’의 요일별 뮤지션으로는 9월 5일(토) YB, UVERworld(JP), CNBLUE, 장범준, 쏜애플, 적재, 어반자카파, Atarayo(JP), 고고학, 디어클라우드, 솔루션스, 심아일랜드, 이바다, 진호, 컨파인드 화이트, can't be blue, HYANG, KEN, 원위(ONEWE), SKIPJACK, To More Raw, W24 등이 출연한다.

또 6일(일)에는 김준수(XIA), 체리필터, 심규선, NEMOPHILA(JP), 닥터코어911, 맥거핀, 아디오스오디오, 윤지영, 이츠, 적란운, 천진우, AxMxP, CATCH THE YOUNG, ChRocktial, Dragon Pony, HYNN(박혜원), KARDI, Ruru, TOMIKITA 등이 출연한다.

롤링홀 김천성 대표는 “작년에 이어 올해도 사운드플래닛페스티벌이 대중들의 뜨거운 사랑에 보답하기 위해 쾌적한 환경에서 다양한 장르의 뮤지션들을 만날 수 있는 라이브 공연이 최우선인 페스티벌이 되도록 노력하겠다. 많은 응원 부탁드리며 사운드플래닛페스티벌만의 최고의 무대를 만들겠다”고 기대감을 높였다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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