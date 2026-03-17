롯데시네마, 슈퍼주니어 월드투어 앙코르 공연 극장 단독 라이브뷰잉

롯데시네마가 슈퍼주니어 데뷔 20주년 기념 월드투어의 앙코르 공연 ‘<SUPER SHOW 10> SJ-CORE in SEOUL’을 극장 단독으로 생중계한다고 17일 밝혔다.

오는 4월 3~5일 서울 올림픽공원 KSPO돔에서 개최되는 이번 공연은 슈퍼주니어의 데뷔 20주년 투어의 마지막을 장식하는 무대로, 공연장 전체를 360도 활용하는 역대급 스케일을 예고하며 전 회차 매진을 기록했다.

슈퍼주니어는 데뷔 20주년 월드투어로 작년 8월부터 아시아를 넘어 남미까지 전 세계 17개 지역에서 공연을 성황리에 펼치고 있다.

롯데시네마는 이중 4월 4일(토) 18시 공연을 생중계하며 열띤 티켓팅 전쟁 속 미처 현장을 찾지 못하는 팬들의 아쉬움을 달랠 예정이다. 특히 이번 생중계는 일반 상영관뿐만 아니라 롯데시네마의 기술특화관 ‘수퍼플렉스(SUPER PLEX)’와 ‘광음시네마’에서도 진행돼 몰입감을 극대화한다. ‘수퍼플렉스’의 압도적인 대형 스크린은 360도 무대 연출을 담아내 콘서트장 1열보다 가까운 시야를 제공하고, ‘광음시네마’의 폭발적인 사운드는 라이브를 더욱 입체적으로 구현한다.

또 롯데시네마는 라이브뷰잉 관객들을 위해 오직 극장에서만 받을 수 있는 특전을 증정할 예정이다. 이번 라이브뷰잉은 전국 롯데시네마 14곳에서 진행되며 오는 3월 18일 오후 3시부터 롯데시네마 홈페이지 및 애플리케이션을 통해 예매할 수 있다.

롯데시네마 관계자는 “슈퍼주니어의 역사적인 20주년 기념 공연을 극장의 압도적인 인프라를 통해 보다 생동감있게 전할 예정”이라며 “아티스트와 팬이 호흡하는 특별한 순간을 극장에서 만끽하시길 바란다”라고 전했다.

권기범 기자 polestar174@sportsworldi.com

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