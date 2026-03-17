현대차, 엔비디아와 자율주행 기술 발전 가속화

AI 컴퓨팅 기술 분야의 선두주자인 엔비디아(CEO 젠슨 황)가 미국 새너제이에서 열린 세계 최대 AI·가속 컴퓨팅 콘퍼런스인 ‘엔비디아(NVIDIA) GTC 2026’에서 현대차, 기아와 협력을 확대해 엔비디아 드라이브 하이페리온™(DRIVE Hyperion™) 자율주행 차량 개발 플랫폼을 기반으로 한 차세대 자율주행 기술 발전을 가속화한다고 17일 밝혔다.

이번 협력은 현대차그룹(Hyundai Motor Group)의 소프트웨어 정의 차량(SDV) 역량, 글로벌 차량 플릿, 자율주행 개발 전문성과 엔비디아의 가속 컴퓨팅, AI 인프라, 자율주행 소프트웨어를 결합한다. 이를 통해 현대차그룹 차량 플랫폼 전반에 걸쳐 확장 가능한 데이터 기반 자율주행 시스템 개발을 지원하는 것을 목표로 한다.

현대차그룹은 확대된 협력의 일환으로, 일부 차량에 레벨 2 이상 자율주행 시스템을 지원하는 엔비디아 자율주행 기술을 통합할 계획이다. 이를 통해 향상된 안전성과 보다 지능적인 주행 기능을 제공할 예정이다.

엔비디아 오토모티브 담당 부사장 리시 달(Rishi Dhall)은 “모빌리티의 미래는 AI와 소프트웨어를 기반으로 구축될 것이다. 우리는 현대차그룹이 보유한 차량 엔지니어링 분야 리더십과 엔비디아의 가속 컴퓨팅·AI 기술을 결합해, 일부 차종의 첨단운전자 보조 기능(ADAS)부터 모셔널과의 확장 가능한 로보택시 서비스까지, 안전하고 지능적인 엔비디아 드라이브 기반 자율주행 시스템을 구축하고 있다”고 말했다.

또한 엔비디아는 현대차그룹의 자율주행 합작법인 모셔널(Motional)과의 협력을 확대하는 방안도 모색해 레벨 4 로보택시 역량을 더욱 발전시키고 차세대 자율 모빌리티 서비스를 가속화할 계획이다.

현대차그룹 김흥수 GSO(글로벌전략조직) 담당(부사장)은 “엔비디아와의 파트너십 확대는 현대차그룹이 지향하는 안전하고 신뢰할 수 있는 자율주행 기술 비전을 실현하는 데 있어 중요한 모멘텀이 될 것이다. 그룹 전반에 걸친 통합 협력 체계를 바탕으로, 레벨 2 이상의 자율주행 기술부터 레벨 4 로보택시 서비스까지 차별화된 기술 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.

이번 협력은 엔비디아 드라이브 하이페리온을 기반으로 한다. 이를 통해 현대차그룹이 ADAS부터 더 높은 수준의 자율주행까지 다양한 기능을 지원하는 확장 가능한 자율주행 스택을 개발할 수 있으며, 이는 레벨 2부터 레벨 4 자율주행까지 확장 가능하다.

현대차그룹의 대규모 차량 플릿 데이터와 SDV 개발 역량에 엔비디아의 AI 컴퓨팅 플랫폼을 결합함으로써, 양사는 대규모 실제 도로 주행 데이터 수집, AI 모델의 훈련과 고도화, 시뮬레이션, 검증, 양산 차량 적용에 이르는 지속적인 개발 사이클을 가속화하는 것을 목표로 한다.

이러한 접근 방식을 통해 현대차그룹은 데이터 기반 자율주행 기술 개발을 강화할 수 있으며, 차량이 실제 주행 환경에서 학습함에 따라 첨단 AI 모델의 훈련과 지속적인 시스템 개선을 지원할 수 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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