‘소속팀 복귀’ 이정후, 2루타-볼넷 멀티출루… 시범경기 타율 0.429

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‘바람의 손자’ 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 방망이, 재차 가동이다. 월드베이스볼클래식(WBC) 여정을 마친 뒤 팀에 복귀해 곧장 멀티 출루를 빚어냈다.

이정후는 17일 미국 애리조나주 피오리아 스타디움서 열린 샌디에이고 파드리스와의 2026 미국 메이저리그(MLB) 시범경기에 2번타자 겸 우익수로 선발 출전해 2타수 1안타 1볼넷을 기록했다.

앞서 WBC에선 한국 야구 대표팀의 주장으로 활약, 팀의 8강 진출을 이끌었다. 팀에 합류한 뒤엔 새 시즌 개막을 향해 구슬땀을 다시 흘리기 시작했다. 샌프란시스코는 오는 26일 홈구장 오라클파크에서 뉴욕 양키스와 개막전을 치른다.

이정후는 이날 1회 초부터 장타를 뽑아냈다. 샌디에이고 선발투수 워커 뷸러에 맞서 1사 주자 없는 상황, 5구째 날아온 시속 143.2㎞ 슬라이더를 공략, 좌전 2루타로 연결했다. 다만 후속 타선의 지원 불발로 득점까진 이어지지 못했다.

3회 초 재차 마주한 뷸러 상대론 1사 2루에서 땅볼을 쳐 주자를 3루로 보냈다. 샌프란시스코가 0-0 교착 흐름을 깰 수 있었던 상황이었지만, 이때 역시 득점에 실패했다.

이정후의 출루는 5회 초 재개됐다. 뷸러와 5구까지 가는 대결 끝에 볼넷을 골라 1루로 걸어나간 것. 이후 윌 브레넨이 대주자로 나서면서 이날 경기 여정을 마무리했다.

이정후는 올 시즌 시범경기에서 총 5경기를 소화, 타율 0.429(14타수 6안타)를 마크하며 뜨거운 감각을 유지 중이다.

한편 송성문(샌디에이고)의 옆구리 부상 여파로 이날 한국 빅리거의 맞대결은 성사되지 않았다. 샌프란시스코는 6회 말에만 3실점을 떠안으며 1-3으로 패했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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