“팬들과 함께” WKBL 정규리그 시상식-PS 미디어데이, 다음 달 6일 개최

사진=WKBL 제공

한국여자농구연맹(WKBL)은 다음 달 6일 서울 용산구에 위치한 서울드래곤시티호텔에서 ‘BNK금융 2025~2026 여자프로농구’ 정규리그 시상식 및 포스트시즌(PS) 미디어데이를 개최한다.

정규리그 시상식은 이날 오후 2시부터 3층 그랜드볼룸 한라홀에서 열린다. 시상식에서는 정규리그 최우수선수(MVP), BEST5, 아시아쿼터 선수상 등 투표에 의한 부문과 득점상, 리바운드상, 어시스트상 등 통계에 의한 부문으로 나누어 시상을 진행한다.

올해도 팬과 함께하는 시상식으로 진행된다. 정규리그 티켓 구매자 중 구매 금액 및 횟수 등을 기준으로 팬을 초청해 올 시즌 여자프로농구에 보내준 성원에 보답하는 자리를 마련한다.

시상식 종료 후에는 오후 5시부터 2층 랑데부홀에서 포스트시즌 미디어데이가 열린다. 미디어데이는 ▲KB국민은행 김완수 감독, 박지수, 강이슬 ▲하나은행 이상범 감독, 진안, 정예림 ▲삼성생명 하상윤 감독, 이해란, 강유림 ▲BNK 박정은 감독, 박혜진, 이소희 ▲우리은행 위성우 감독, 김단비, 강계리가 참석 대상이며, 이 중 정규리그 1~4위팀 감독 및 선수가 참석한다.

미디어데이 현장 참석을 원하는 팬은 17일 오전 9시부터 19일 오후 2시까지 WKBL 공식 홈페이지 및 애플리케이션을 통해 입장권을 신청할 수 있으며, 추첨을 통해 미디어데이 참석 팬을 선정한다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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