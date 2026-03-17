단양온달장사씨름대회, 22일 충북 단양서 개최

사진=대한씨름협회 제공

위더스제약 2026 민속씨름 단양온달장사씨름대회가 22일부터 28일까지 7일간 충청북도 단양군 단양체육관 동관에서 개최된다.

대한씨름협회가 주최하고 단양군씨름협회가 주관하는 이번 대회는 남자 체급별 장사전(소백급·태백급·금강급·한라급·백두급)과 여자 체급별 장사전(매화급·국화급·무궁화급), 남자부·여자부 단체전이 펼쳐지며 약 240명의 선수가 참가해 경쟁한다.

22일 여자부 개인전과 단체전 예선을 시작으로 23일 여자부 단체전 결승 및 체급별 장사 결정전, 24일 소백장사(72㎏ 이하) 결정전, 25일 태백장사(80㎏ 이하) 결정전, 26일 금강장사(90㎏ 이하) 결정전, 27일 한라장사(105㎏ 이하) 결정전과 남자부 단체전 결승, 28일 백두장사(140㎏ 이하) 결정전이 차례로 열린다.

모든 경기는 토너먼트로 진행된다. 단체전은 팀간 7전4선승제(개인간 예선전 단판제, 결승전 3판2선승제), 개인전 경기는 예선전부터 준결승전은 3전2선승제, 체급별 장사 결정전은 여자부 3판2선승제, 남자부 5판3선승제로 결정된다. 각 체급별 장사에게는 장사 인증서와 장사 순회배, 장사 트로피, 경기력향상지원금, 꽃목걸이가 주어진다.

23일부터 28일까지 진행되는 각 체급별 장사결정전은 KBS N SPORTS에서 시청 가능하다. 또한 유튜브 채널 샅바 티비서 대회 기간 모든 경기를 실시간으로 시청할 수 있다. 자세한 사항은 대한씨름협회 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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