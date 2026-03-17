첫 선발서 투런 괴력… ‘방망이 든’ 추세현, 뒤를 돌아보지 않는다

사진=LG 트윈스 제공

“야수 전향, 후회한 적 없습니다.”

신예 내야수 추세현(LG)이 시범경기 첫 선발 출전서 홈런을 터뜨리며 강렬한 인상을 남겼다. 사령탑의 기대에 부응했다. 염경엽 LG 감독은 선발 라인업에 그의 이름을 써내면서 ‘A급 잠재력’을 강조했을 정도다.

추세현은 16일 수원 KT 위즈파크서 열린 KT와의 2026 KBO 시범경기에 8번타자 겸 3루수로 선발 출전, 4타수 3안타 2타점 활약을 펼쳤다. 2루타와 홈런을 한 차례씩 때려낸 게 돋보인다. 이에 힘입어 LG는 총 13안타를 때려 5-3 승리를 거뒀다.

특히 추세현의 6회 좌월 투런포 장면이 백미였다. 프로 데뷔 2년 차, 시범경기 첫 선발 출전에 일군 첫 홈런이었다. 그는 경기 뒤 “호텔에서 나오기 전에 라인업에 든 걸 보고 너무 설렜다. 기분이 좋았지만, 들뜨지 않으려고 평소와 같은 경기라 생각하며 마음을 다잡고 나왔다”고 밝혔다.

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홈런 상황에 대해서는 “볼카운트(1-1)가 유리한 상황이었고, 실투가 올 수도 있겠다는 생각을 하고 준비했다. 치자마자 느낌이 좋았다”고 돌아봤다.

2회 첫 타석에서 때려낸 2루타 역시 의미 있는 장면이었다. 추세현은 “예전에는 결과를 내야겠다는 생각이 강했던 것 같다. 그런데 선배들과 코치님들이 경기 전부터 결과보다 과정을 중요하게 생각하라고 말씀해주셨다”며 “오늘 좋은 타구가 많이 나온 것 같고 첫 타석도 노렸던 코스로 와서 잘 맞은 것 같다”고 말했다.

그러면서 “노리는 공이 오면 힘을 많이 쓰는 경향이 있는데, 힘을 쓰기보다 타이밍을 맞추는 데 집중하려 한다. 대기 타석에서 타이밍을 잡는 과정이 중요하다고 생각한다”고 강조했다.

온 마을이 ‘추세현 키우기’에 진심이다. 더그아웃에서의 조언도 큰 힘이 되고 있다. 추세현은 “(염경엽) 감독님께선 ‘좋은 타구 많이 나왔다’고 칭찬해 주셨다”면서 “(오)지환 선배가 많이 챙겨주시고, (홍)창기 선배, (구)본혁이 형도 상황마다 어떻게 해야 될지 많이 잡아주신다”고 했다.

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투타 겸업 유망주로 주목받았지만, 이젠 타자로 방향을 잡은 뒤 한층 명확해진 목표를 느끼는 중이다. 추세현은 “(타자로 전향한 뒤) 후회한 적 없다. 확실해졌다. 캠프에서 무엇을 해야 하는지 많이 배웠고, 시범경기를 치르면서도 어떻게 해야 할지 많이 느끼고 있다”고 말했다.

수비 포지션은 3루수와 유격수로 기용 예정이다. 추세현은 이날 3루수 수비를 두곤 “오랜만에 경기에 나가는 상황이었다. 지환 선배가 ‘더 긴장해야 한다’고 많이 얘기해주셨다. 미리 준비하고 들어가니 긴장감도 유지할 수 있었다”고 설명했다.

유격수 수비 가능성에 대해서도 자신감을 드러냈다. 그는 “할 수 있다고 항상 생각한다. 더 많은 수비 연습을 해야겠다는 생각을 하고 있다”고 밝혔다.

추세현은 끝으로 “보여줘야겠다는 생각보다는 할 수 있는 걸 통제하면서, 잘 지킨다면 좋은 결과가 따라올 것”이라며 차분하게 각오를 다졌다.

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김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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