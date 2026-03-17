키움, 명랑핫도그와 2026시즌 파트너십 체결

사진=키움 히어로즈 제공

프로야구 키움이 명랑핫도그와 2026시즌 파트너십 계약을 체결했다.

이번 파트너십 체결로 키움은 2026시즌동안 전광판 동영상 광고를 제공하고, 명랑핫도그는 이에 따른 후원을 진행한다.

명랑핫도그 관계자는 “이번 키움히어로즈와의 파트너십을 통해 스포츠와 간식을 연결하는 문화 마케팅을 확대하며, 야구 관람의 즐거움을 더하는 브랜드로 야구장을 찾는 관람객들과 만날 예정이다”고 밝혔다.

구단 마케팅 담당자는 “명랑핫도그와의 파트너십을 통해 경기장을 찾는 관람객들에게 색다른 즐거움을 제공할 수 있을 것으로 기대한다. 앞으로도 다양한 브랜드와의 협업을 통해 팬들에게 더욱 풍성한 관람 경험을 제공하겠다”고 말했다.

명랑핫도그는 K-Food 한국식 핫도그 문화를 대표하는 브랜드로 감자핫도그, 통모짜핫도그 등 다양한 시그니처 메뉴로 국내외에서 꾸준한 사랑을 받고 있다. 현재 전국 약 500여 개 가맹점을 운영 중인 국내 스낵, 핫도그 대표 프랜차이즈로 누구나 부담 없이 즐길 수 있는 간식 브랜드이다. 특히 올해 브랜드 런칭 10주년을 맞이하며 안정적인 운영과 지속적인 성장으로 대표 간식 브랜드로서 입지를 이어가고 있다. 떡볶이, 치즈스틱 등 메뉴 라인업을 지속적으로 확장하며 간편하지만 만족도 높은 K-푸드를 선보이고 있으며, 꾸준한 신메뉴 출시와 시즌 프로모션, 다양한 협업 마케팅을 통해 소비자 접점을 확대하고 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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