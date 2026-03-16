결혼정보회사 듀오, 문상훈 주연 ‘문쌤’ 캐릭터와 브랜드 콘텐츠 협업

듀오가 공개한 유튜브 콘텐츠 ‘빠더너스 문쌤의 결혼이 어려운 이유’ 썸네일. 이미지 제공=듀오

결혼정보회사 듀오(대표이사 박수경)가 구독자 234만 명의 유튜브 채널 ‘빠더너스’와 협업한 신규 콘텐츠를 선보였다고 16일 밝혔다.

이번 콘텐츠는 배우 문상훈이 연기하는 ‘문쌤’ 캐릭터가 소개팅 실패 이후 학생들과 대책을 논의하는 설정을 담았다. 듀오 측은 캐릭터 특유의 상황극을 통해 연애와 결혼에 대한 고민을 다루었다고 설명했다.

작중 문쌤은 학생의 권유에 따라 듀오의 운영 체계를 접하게 된다. 듀오에 따르면 영상에는 자체 매칭 시스템 ‘DMS(Duo Matching System)’를 비롯해 신원 인증 절차와 30년 데이터 등 기업 정보가 담겼다. 특히 2024년 기준 누적 성혼 5만 건을 넘어선 지표를 확인하며 서비스의 특성을 기술하는 장면이 포함됐다.

영상 후반부는 문쌤이 동료 교사에게 듀오 서비스에 대한 관심을 표하는 내용으로 구성됐다.

결혼정보업체 듀오 관계자는 "젊은 층에 친숙한 캐릭터와 협업해 브랜드 이미지를 제고하고자 이번 영상을 기획했으며 향후 다양한 콘텐츠로 메시지를 전달할 예정"이라고 전했다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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