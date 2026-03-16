일단 합류한 황인범, 일단 대체 자원은 홍현석

홍명보 한국 축구 대표팀 감독이 16일 충남 천안시 코리아 풋볼파크 스타디움에서 열린 남자 대표팀 3월 유럽 원정 평가전 명단발표 기자회견에서 명단을 발표하고 있다. 사진=뉴시스

사진=대한축구협회 제공

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소속팀 경기에서 고통을 호소하며 그라운드를 떠났던 황인범(페예노르트)이 3월 A매치 명단에 일단 승선했다.

홍명보 한국 축구대표팀 감독은 16일 충남 천안시 코리아풋볼파크에서 3월 A매치에 나설 27명의 명단을 발표했다. 대표팀은 오는 28일 영국 런던 인근 밀턴 케인스에서 코트디부아르, 4월1일 오스트리아 빈에서 오스트리아와 평가전을 치른다.

황인범은 이날 미드필더에 이름을 올렸다. 황인범은 이번 명단에 포함되지 않을 가능성이 컸다.

앞서 이날 네덜란드 로테르담의 슈타디온 페예노르트에서 끝난 엑셀시오르와의 2025~2026시즌 네덜란드 에레디비시 27라운드 홈 경기에서 선발 출전했다가 전반 40분께 상대 선수에게 발등을 밝혀 고통을 호소했기 때문이다. 황인범은 불과 4분 뒤 의료진의 부축을 받으며 그라운드를 빠져나갔다.

다만 상황은 지켜봐야 한다. 네덜란드 현지와 시차가 크게 차이나 아직 정확한 부상 정도가 체크되지 않았다. 홍 감독 역시 “황인범의 부상 결과를 기다리고 있다”고 전했다. 일단 대체 자원으로 홍현석(헨트)을 선발했다. 홍 감독은 “이적 후 저희가 직접 경기에 가서 경기를 관찰했다”며 “홍현석은 중앙 미드필더와 윙 포워드도 뛸 수 있다. 경기력도 확인했다”고 전했다. 올 시즌 프랑스 리그1 낭트에서 헨트로 임대를 떠난 홍현석은 8경기에서 1득점을 하고 있다.

다만 황인범에 대한 변수는 있다. 아직 정확하게 부상 정도가 체크되지 않았다. 대한축구협회 관계자는 “현지와 시차가 있다 보니 아직 정확한 부상 정도를 체크하진 못했다”고 했다. 부상 정도가 심하면 제외될 가능성도 있다. 만약 부상이 크지 않으면 경기에 뛰지 않더라도 대표팀에 합류할 것으로 보인다. 이번 대표팀은 영국 런던에서 소집한다. 황인범이 머물고 있는 네덜란드와 런던은 비행기로 1시간 거리다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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