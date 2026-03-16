카니비비안, 프리미엄 피트니스 시장 본격 진출

웰니스브랜드 카니비비안이 오프라인 프리미엄 피트니스 센터와 국내 최대 헬스 커뮤니티에 동시 입점하며 피트니스 시장 진출을 본격화했다.

카니비비안은 우선 서울 ‘바이젝 피트니스 역삼점’의 프레시 코트에 ‘소고기칩 40g’ 제품 2종(오리지널·저염)을 입점했다고 밝혔다.

바이젝 피트니스 역삼점은 약 1300평 규모의 국내 최대급 프리미엄 피트니스 센터다. PT·헬스·필라테스·골프·테니스·요가·태닝룸·카페·샐러드바 등을 갖춘 토탈 바디 프로젝트 공간이다. 운동과 라이프스타일을 결합한 프리미엄 피트니스 시설로 건강한 식단과 운동을 동시에 추구하는 고객층이 모이는 곳이다.

이번 입점을 통해 회원들은 프레시 코트에서 카니비비안의 소고기칩을 간편한 단백질 간식으로 즐길 수 있게 됐다. 카니비비안 소고기칩은 고단백 소고기를 얇게 건조해 만든 제품으로 운동 전후 단백질 보충 간식으로 활용할 수 있다.

카니비비안은 오프라인 채널뿐 아니라 온라인 피트니스 커뮤니티에서도 접점을 확대하고 있다. 국내 최대 헬스 커뮤니티인 네이버 카페 ‘잠백이’에도 입점하며 피트니스 애호가들과의 소통을 이어가고 있다.

잠백이는 헬스·다이어트·근력 운동 정보를 공유하는 대표적인 피트니스 커뮤니티다. 현재 약 25만6천 명의 회원이 활동하고 있으며 운동 식단, 보충제, 트레이닝 정보 등이 활발하게 공유되고 있다.

카니비비안은 2025년 상반기 잠백이 카페에 입점한 이후 커뮤니티 회원들과 꾸준히 소통하며 브랜드 입지를 다지고 있다. 이를 통해 피트니스 애호가 약 25만 명을 대상으로 브랜드 채널을 확장했다.

이윤지 카니비비안 대표는" 운동을 하는 사람들에게 단백질 섭취는 선택이 아니라 기본”이라며 “카니비비안은 소고기 본연의 영양을 간편하게 섭취할 수 있는 단백질 간식으로 건강한 다이어트와 건강한 근육 성장을 추구하는 피트니스 소비자들에게 새로운 선택지가 되고 있다”고 말했다.

이어 “앞으로도 피트니스 센터와 헬스 커뮤니티 등 운동을 즐기는 소비자들과의 접점을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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