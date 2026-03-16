축구토토 승무패 18회차 적중결과 발표…1등 적중자 없어 11억 원대 이월

사진=스포츠토토 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 공식 인터넷 발매 사이트 ‘베트맨’을 통해 3월 14일(토)부터 16일(월)까지 진행된 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 및 스페인 라리가 14경기를 대상으로 한 축구토토 승무패 18회차의 적중결과를 발표했다.

이번 회차에서는 14경기 결과를 모두 맞힌 1등 적중자가 나오지 않았다. 이에 따라 전회차에서 이월된 3억 8,326만 8,250원을 포함한 11억 4,322만 6,000원이 다음 회차로 이월됐다.

적중 현황을 살펴보면, 3등은 39건이 적중해 각각 1,169만 1,660원을 지급받게 됐으며, 4등은 451건(67만 4,030원)으로 집계됐다. 이를 모두 합산한 총 적중 건수는 490건이며, 총 환급금액은 7억 5,996만 2,270원으로 나타났다.

축구토토 승무패 18회차, 다수 무승부와 이변 발생으로 난이도 높은 회차

축구토토 승무패 18회차 14경기 가운데 승(홈팀 승) 4경기, 무(무승부) 5경기, 패(원정팀 승) 5경기로 집계됐다.

무승부 경기에서는 인테르-아탈란타(1-1), 번리-본머스(0-0), 크리스털-리즈(0-0), 노팅엄포레스트-풀럼(0-0), 리버풀-토트넘(1-1) 등 총 5경기가 승부를 가리지 못했다.

이변도 이어졌다. 전통의 강호 첼시는 뉴캐슬에 0-1로 패했고, AS로마와 AC밀란은 각각 코모1907과 라치오에게 패하는 결과가 나왔다. 또한 피사는 칼리아리를 3-1로 꺾으며 예상 밖 승리를 기록했다.

한국스포츠레저 관계자는 “이번 회차에서는 다수의 무승부와 이변 결과가 이어지면서 1, 2등 적중자가 나오지 않았다”며 “2개 회차 연속 이월로 약 11억 원대의 1등 적중금이 쌓인 다음 회차에도 많은 관심과 참여를 부탁한다”고 전했다.

축구토토 승무패 18회차 적중결과는 베트맨(betman.co.kr) 및 토토가이드 페이지에서 확인할 수 있으며, 구매자는 ‘체육진흥투표권 적중 결과 조회용 QR코드 서비스’를 통해 실시간으로 적중 여부를 확인할 수 있다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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