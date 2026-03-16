다이나핏, 샤이니 민호와 함께한 26SS 자켓 컬렉션 공개

다이나핏 전속 모델 민호와 함께한 26SS 자켓 컬렉션 화보, ‘라이트 무브 트레이닝 슈트’ 착용. 사진=다이나핏

글로벌 스포츠 브랜드 다이나핏(DYNAFIT)이 가벼워진 옷차림으로 야외 활동이 늘어나는 봄 시즌을 맞아 전속 모델 샤이니(SHINee) 민호와 함께한 '26SS 자켓 컬렉션' 화보를 공개했다고 16일 밝혔다.

브랜드에 따르면 이번 컬렉션은 급변하는 환절기 날씨에 어떤 상황에도 고민 없이 꺼내 입을 수 있는 스타일을 제안한다. 자켓 본연의 무게감을 덜어낸 경량성과 깔끔한 핏으로 기능과 스타일 모두 담아낸 것이 특징이다.

대표 제품인 ‘라이트 무브 트레이닝 슈트’는 이름처럼 가벼운 활동성에 초점을 맞춘 자켓이다. 가벼운 우븐 소재와 탄탄하면서도 유연한 터치감으로 자유로운 움직임을 제공한다. 슈트 겉면은 봄철 찬 바람과 갑작스러운 비를 막아주고, 안감은 땀을 빠르게 흡수하고 배출하는 이중 구조 원단을 사용해 활동 내내 쾌적함을 유지한다. 부피가 작고 가벼워 일교차가 큰 봄날 가방에 넣어 다니며 필요할 때마다 꺼내 입기에도 좋다.

다이나핏 전속 모델 민호와 함께한 26SS 자켓 컬렉션 화보, 좌측 ‘시크 트레이닝 슈트’, 우측 ‘프리즈 트레이닝 슈트’ 착용. 사진=다이나핏

함께 선보이는 ‘시크 트레이닝 슈트’는 축구 유니폼 스타일의 블록코어 무드를 반영한 트랙 자켓이다. 몸에 딱 붙지 않는 여유로운 실루엣을 구현했으며, 은은한 광택이 도는 부드러운 소재를 사용해 청바지나 슬랙스와도 자연스럽게 어울려 일상복으로도 활용도가 높다.

‘프리즈 트레이닝 슈트’는 시원한 촉감과 우수한 신축성이 특징이다. 열을 빠르게 식혀주는 냉감 소재로 통기성이 뛰어나, 기온이 오르는 봄부터 여름까지 쾌적하게 착용할 수 있다. 특히 얼음 결정이 얼어붙은 듯한 ‘미드나잇 틸’ 컬러는 감각적인 스타일을 더한다.

이번 자켓 컬렉션은 자켓과 팬츠를 함께 착용할 수 있는 ‘셋업 구성’으로 출시해 활용도를 높였다. 별도의 코디 고민 없이 상·하의를 함께 매치해 간편하면서도 세련된 룩을 완성할 수 있다.

다이나핏 관계자는 “이번 컬렉션은 누구나 부담 없이 입을 수 있도록 가벼운 무게와 높은 활동성에 집중했다”며 “스포츠에 진심인 모델 민호의 건강한 에너지와 어우러진 이번 시리즈는 기능과 스타일을 모두 중시하는 소비자들에게 매력적인 선택지가 될 것”이라고 전했다.

민호와 함께한 다이나핏의 26SS 자켓 컬렉션은 전국 다이나핏 매장 및 공식 온라인 스토어에서 만나볼 수 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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