넥슨 ‘아주르 프로밀리아’ 첫 오프라인 행사 성료…국내 CBT 참가자 모집 시작

‘아주르 프로밀리아X코믹월드’ 현장. 사진=넥슨

넥슨은 만쥬게임즈에서 개발 중인 신작 판타지 월드 RPG ‘아주르 프로밀리아’의 국내 첫 오프라인 행사 ‘아주르 프로밀리아X코믹월드’를 성황리에 마무리하고, 국내 클로즈 베타 테스트(CBT) 참가자 모집을 시작한다고 16일 밝혔다.

‘아주르 프로밀리아’는 지난 14일과 15일 일산 킨텍스에서 열린 서브컬처 최대 축제 ‘코믹월드’에 게임사 최초 메인 스폰서로 참여해 국내 팬들과 소통하는 자리를 가졌으며, 양일간 7만여 명의 팬들이 현장을 찾는 등 2차 창작 욕구를 자극하는 이색적인 프로그램과 세심한 운영으로 깊은 인상을 남겼다.

게임 속 판타지 세계관을 현실에 옮겨 놓은 듯한 행사 현장은 관람객들이 자유롭게 방명록을 남길 수 있는 ‘드로잉월’과 부착된 굿즈를 하나씩 떼어내면 숨겨진 공식 일러스트가 드러나는 ‘필오프월’ 등 독특한 참여형 프로그램으로 구성돼 관람객들의 열띤 호응을 얻었다. 무대에서는 화려한 퍼포먼스로 각 캐릭터들의 매력을 선보인 코스프레쇼와 인기 일러스트 작가 ‘레바’의 드로잉쇼 등 다양한 프로그램이 이어지며 관람객들의 눈길을 사로잡았다.

이와 함께, 편히 앉아 휴식하거나 무대를 즐길 수 있는 쾌적한 휴게 공간부터, 고성능 드로잉 기기로 2차 창작을 체험해볼 수 있는 와콤 컬래버존, 포토존과 미니게임 등 풍성한 즐길거리가 현장을 가득 채워 방문객들의 발길이 끊이지 않았다.

‘아주르 프로밀리아’는 현장의 뜨거운 성원을 발판 삼아 국내 CBT 참가자 모집에 박차를 가한다. 이번 CBT는 PC(윈도우) 및 모바일(안드로이드) 플랫폼에서 참여 가능하며, 오는 4월 24일까지 공식 홈페이지를 통해 신청할 수 있다. 15세 이상이면 누구나 신청할 수 있으며, 추첨을 통해 추후 테스트 참여 당첨자를 발표할 예정이다. 넥슨은 이번 CBT 참가자 모집을 기념한 풍성한 이벤트를 통해 이용자들의 관심을 이어갈 방침이다.

넥슨 최성욱 퍼블리싱라이브본부장은 “‘아주르 프로밀리아’의 첫 오프라인 행사에 뜨거운 성원을 보내주신 팬분들께 깊이 감사드린다”며 “이번 국내 클로즈 베타 테스트 참가자 모집에도 많은 관심과 참여를 부탁드리며 현장에서 확인한 팬분들의 기대에 부응할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 전했다.

‘아주르 프로밀리아’는 ‘벽람항로’의 개발사 만쥬게임즈가 PC·모바일 멀티 플랫폼으로 개발 중인 판타지 월드 RPG로, 판타지 대륙을 탐험하며 신비한 생물 ‘키보’와 유대를 쌓고 모험과 전투, 건설 등 자유도 높은 콘텐츠를 즐길 수 있는 것이 특징이다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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