염갈량이 콕 집은 ‘A급 잠재력’… LG 추세현, 투런포 포함 3안타 ‘펄펄’

사진=LG 트윈스 제공

프로야구 디펜딩 챔피언 LG가 시범경기에서 젊은 기대주의 잠재력을 확인했다.

LG는 16일 수원 KT 위즈파크서 열린 2026 KBO리그 시범경기에서 KT를 5-3으로 꺾었다. 이로써 LG는 시범경기 2연패를 끊고 2승째(1무2패)를 챙겼다.

이날 가장 눈에 띈 이름은 2년 차 내야수 추세현이었다. 염경엽 LG 감독이 콕 집어 성장 가능성을 주목한 가운데 곧장 존재감을 드러냈다. 그는 8번타자 겸 3루수로 선발 출전해 4타수 3안타 1홈런 2타점으로 맹활약했다.

2회 첫 타석부터 KT 선발 투수 권성준의 체인지업을 받아쳐 좌익수 방면 2루타로 연결했다. 이후 3회 1루수 파울플라이로 물러나며 잠시 숨을 골랐다.

6회, 다시 불을 내뿜었다. 팀이 3-2로 앞선 무사 2루에서 KT 불펜 이상동의 공을 퍼올려 좌측 담장을 넘기는 투런 홈런을 터뜨렸다. 이 타구의 비거리는 110m였다.

방망이는 식지 않았다. 추세현은 8회서 상대 강속구 투수 한승혁을 상대로 7구까지 가는 풀카운트 접전 끝에 좌익수 앞 안타를 추가, 3안타 경기를 완성했다. 이 밖에도 이재원과 구본혁도 각각 2안타 1타점을 보태 타선을 지원했다.

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추세현은 고교 시절 투수와 3루수를 겸업하며 화제를 모았던 선수다. 2년 전 신인 드래프트서 2라운드 20순위로 LG 유니폼을 입었고, 입단 첫해 투타를 병행했다. 시행착오 끝에 타자에 집중하기로 했다. 방향성을 정한 뒤 마주한 첫 시즌, 연일 번뜩이는 중이다.

수장의 평가에 방망이로 답한 하루였다. 올해 1군 데뷔 가능성도 크다. 사령탑도 잠재력을 높이 평가하고 있다. 염 감독은 이날 경기 전 “(추)세현이는 미래를 보고 기회를 주려고 한다. 시즌 중에도 좋으면 1군에서 기회를 줄 생각”이라며 “수비는 3루수와 유격수를 구상 중이다. A급 이상 잠재력을 가진 선수인 만큼 투자를 해야 한다”고 기대를 드러냈다.

한편 LG는 선발 투수 라클란 웰스가 3이닝 2실점으로 흔들렸지만, 타선이 총 13안타를 몰아치며 흐름을 가져왔다. 불펜 역시 이후 6이닝서 1실점으로 막아 승리를 지켰다.

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수원=김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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