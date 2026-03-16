“K-푸드 열풍, 관광으로 연결해야”… 국회서 음식관광 활성화 정책 논의

세계적으로 확산되고 있는 K-푸드 열풍을 실제 방한 관광 수요로 연결하기 위한 정책 논의가 국회에서 진행됐다.

정연욱 국회의원(국민의힘·부산 수영구)과 조계원 국회의원(더불어민주당·전남 여수을)은 지난 12일 국회에서 ‘2026 한국 음식관광 활성화 정책토론회’를 공동 개최하고, 한국 음식의 관광 자원화를 통한 관광 경쟁력 강화 방안을 논의했다. 토론회에는 문화체육관광부와 한국관광공사도 참여했다.

이날 행사는 K-콘텐츠 중심의 관광 흐름을 K-푸드로 확장하고, 음식 기반 관광 콘텐츠를 통해 방한 관광 수요를 확대하기 위한 정책 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

토론회는 전문가 주제 발표와 종합 토론으로 나뉘어 진행됐다. 먼저 권장욱 동서대학교 교수는 ‘음식 연계 지역관광 활성화 방안’을 주제로 발표하며 지역 고유의 식문화를 핵심 관광 자원으로 육성하기 위한 전략을 제시했다. 권 교수는 지역의 전통 음식과 식문화를 관광 콘텐츠와 연계할 경우 체류형 관광으로 확장할 수 있으며, 지역 관광 활성화에도 기여할 수 있다고 강조했다.

이어 한국관광공사 관광컨설팅팀은 ‘이색 미식관광 콘텐츠 활성화 방안’을 발표하며 외국인 관광객의 관심을 끌 수 있는 차별화된 미식 관광 콘텐츠 발굴의 필요성을 설명했다. 단순히 음식을 소비하는 수준을 넘어, 지역 식재료·요리 체험·시장 문화 등을 결합한 체험형 미식 관광 콘텐츠가 중요하다는 점이 제시됐다.

종합 토론에서는 한식진흥원 이사장을 맡고 있는 이규민 경희대학교 교수가 좌장을 맡아 ‘한국 음식관광 글로벌 경쟁력 강화’를 주제로 논의를 이끌었다.

공공 부문에서는 문화체육관광부와 한국관광공사, 부산관광공사가 참여했다. 민간에서는 온고푸드, 캐치테이블, CJ제일제당 등이 패널로 참석했다.

참석자들은 외식 산업 현장의 목소리를 공유하며 여행 산업과 푸드테크, 식품기업 간 협력을 통한 미식 관광 콘텐츠 확장 방안과 실효성 있는 정책 방향을 다각도로 논의했다. 특히 음식 관광을 단순한 먹거리 소비가 아닌 지역 문화와 산업을 연결하는 관광 자산으로 육성할 필요성이 강조됐다.

정연욱 의원은 “최근 K-푸드에 대한 세계적 관심이 높아지고 있는 만큼 이를 실제 방한 관광 수요로 연결하기 위한 전략이 필요하다”며 “음식은 관광객이 가장 쉽게 접하는 문화이자 지역의 매력을 보여줄 수 있는 중요한 관광 콘텐츠”라고 말했다.

이어 “지역의 다양한 식문화는 경쟁력 있는 관광 자원이 될 수 있다”며 “음식관광을 체계적으로 육성해 지역 관광 활성화와 지역 경제에도 도움이 되는 정책 기반을 마련해야 한다”고 강조했다.

정 의원은 또 “이번 토론회에서 논의된 음식 연계 관광 활성화 방안을 지역 현장에 구체적으로 적용해 나갈 것”이라며 “부산 수영구 광안리 일대를 중심으로 음식 특화거리 조성과 골목상권 활성화 사업을 추진해 소상공인과 자영업자들이 K-푸드 관광의 실질적인 수혜자가 될 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

이 과정에서 조병제·김태성·김보언 기초의원 등 지역 의정활동과도 연계해 광안리 상권 활성화 정책을 추진하겠다는 계획도 함께 언급했다.

박성혁 한국관광공사 사장은 “K-푸드가 핵심 관광 콘텐츠로 발전할 수 있다는 가능성을 민·관이 함께 확인한 자리였다”며 “오늘 논의된 의견을 적극 반영해 외국인 관광객들이 매력적으로 느낄 수 있는 미식관광 사업으로 이어지도록 노력하겠다”고 말했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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