박지훈과 함께하는 특별한 봄…4월 팬미팅 ‘같은 자리’ 개최 확정

배우 박지훈이 포즈를 취하고 있다. 뉴시스 제공

프로젝트 그룹 ‘워너원’ 출신 가수 겸 배우 박지훈이 팬미팅을 연다.

16일 소속사 YY엔터테인먼트는 오는 4월 25~26일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 2026 박지훈 팬미팅 ‘같은 자리’를 펼친다고 전했다.

이번 팬미팅은 지난해 7월 열린 ‘오프닝’ 이후 약 9개월 만에 마련된 자리다. 박지훈은 다양한 매력을 보여줄 수 있는 코너를 준비 중이다. 팬들과 더욱 가까이 소통하며 특별한 추억을 선사한다.



YY엔터는 “언제나 같은 마음으로 서로를 응원해 온 박지훈과 팬들이 다시 ‘같은 자리’에서 함께한다는 의미를 담았다. 서로 다른 시간과 자리 속에서도 변함없이 이어져 온 박지훈과 팬들의 마음을 확인하는 뜻깊은 시간이 될 전망”이라고 전했다. 박지훈은 최근 누적 관객수 1300만 명을 돌파한 영화 ‘왕과 사는 남자’에서 단종 역을 맡아 호평을 받고 있다. 비극적 운명을 관통하는 처연하면서도 깊이 있는 눈빛 연기로 평단과 관객의 극찬을 이끌어냈다.



한편 박지훈은 내달 신곡을 낸다. 또한 상반기 티빙 오리지널 시리즈 ‘취사병 전설이 되다’ 공개를 앞두고 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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